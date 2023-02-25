228紀念活動致詞將釋善意？ 蔣萬安：坦然面對盼撫平傷痕

台北市長蔣萬安表示，228對家屬都是一個心中的傷痛，也是歷史上的一個傷痕，他都會坦然面對、希望能夠撫平傷痕。（記者方賓照攝）

2023/02/25 12:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府昨公布228紀念活動流程，強調將遵循以往基調，以謙卑、誠懇、肅穆的原則舉辦，外界關心台北市長蔣萬安是否會在當天致詞時釋出善意，蔣萬安表示，謝謝文化局安排他跟一些受難者家屬見面，能夠聽聽他們的想法 ，228對家屬都是一個心中的傷痛，也是歷史上的一個傷痕，他都會坦然面對、希望能夠撫平傷痕。

台北市228紀念活動2月28日下午2時到3時在228和平公園228紀念碑廣場舉辦，過程包含由光復愛樂合唱團的追思合唱、228家屬獻樂、司儀帶領全體出席默哀者祝禱1分鐘，以及蔣萬安與228家屬代表獻花致敬，隨後家屬致詞、貴賓代表致詞，最後才安排蔣萬安致詞。

蔣萬安今天前往台北市立動物園化身一日保育員，被媒體問到228相關問題，包含活動邀請前總統馬英九參加，蔣萬安表示，台北市文化局根據過去的慣例邀請馬前總統前來，很早之前文化局就有在規畫跟安排，希望讓這一場紀念會，能夠依照過去的方式撫慰家屬的心情。

北市府副秘書長王秋冬昨表示，日本東京舉辦永續發展會議，邀請蔣萬安前往，但剛好在2月28日，原本蔣考慮要去，但最後選擇參與228紀念活動，改派副市長李四川帶隊參加會議，這也代表市長對於228紀念日的重視。

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