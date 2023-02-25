王世堅像紅毛猩猩？ 蔣萬安當奶爸抱「秀彩」：牠比較秀氣

蔣萬安笑說，秀彩是女生，牠不太一樣、較秀氣，王世堅則是非常陽剛，這個沒辦法相比。（記者方賓照攝）

2023/02/25 12:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今天前往台北市立動物園化身一日保育員，學習演練照顧人工哺育的紅毛猩猩女寶寶「秀彩」，他笑說今天也算是滿足，能夠完成抱抱小女生的心願；至於被問到台北市議員學姊黃瀞瑩曾說台北市議員王世堅像紅毛猩猩，蔣萬安笑說，沒有特別留意，不過因秀彩是女生，牠不太一樣、較秀氣，王世堅則是非常陽剛，這個沒辦法相比。

蔣萬安當一日保育員，體會動物代理媽媽的辛勞，並呼籲社會大眾一起支持瀕危野生動物保育，聰明選購具永續環保標章的商品，用實際的行動保護熱帶雨林。蔣萬安表示，秀彩出生到現在大約8個月左右，感謝園方、專業的保育員、台大醫院、獸醫生讓秀彩平安出生，感謝動物園長期對於動物保育付出，在保育上面有很好的成果，也得到國際間的肯定，未來將持續努力。

媒體詢問今天當來秀彩的奶爸，但秀彩是女生，不同於蔣萬安家裡則是三個兒子，是否有想再拚一個女兒？蔣萬安笑說，其實今天真的也算是滿足，可以完成抱抱小女生這樣的心願，秀彩真的很可愛，大家可以看到，不管是在餵奶或換尿布的時候，秀彩都緊抓他的身體。

蔣萬安接著說，紅毛猩猩跟人類非常接近，牠們的基因相似度跟人類的基因相似度高達96%，且牠們非常聰明，也有學習的能力，覺得能看到秀彩、能抱到女生的小baby很開心。

媒體詢問，黃瀞瑩曾說王世堅像紅毛猩猩，覺得是否相像？蔣萬安表示，沒有特別留意，不過因秀彩是女生，牠不太一樣、較秀氣，王世堅則是非常陽剛，這個沒辦法相比，但無論如何都很開心秀彩的誕生，希望牠可以健康平安快樂的長大。

台北市長蔣萬安今天前往台北市立動物園化身一日保育員，學習演練照顧人工哺育的紅毛猩猩女寶寶「秀彩」。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法