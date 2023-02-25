南投立委補選》林明溱兒名片高調曬6字 洪申翰轟：這對父子可笑又可悲

民進黨立委洪申翰指出，林明溱不僅為兒子林儒彬自創黑官職務，其名片還印上「林明溱的兒子」昭告天下。（翻攝洪申翰臉書）

2023/02/25 11:56

〔記者陳政宇／台北報導〕南投立委補選，國民黨參選人林明溱接連爆出爭議。民進黨立委洪申翰指出，林明溱不僅為兒子林儒彬自創黑官職務，其名片還印上「林明溱的兒子」昭告天下，「要不要乾脆把這六個字刺在臉上算了？這對父子真的又好笑、又可悲」。

林明溱屢遭質疑，參選是為兒子林儒彬卡立委缺，甚至提前安排縣府職務。對此，洪申翰表示，政治圈政治世家確實不少，他也看過有一些從小跟著父執輩耳濡目染，所謂的「政二代」，更有政治與公共事務的處理能力。

「林明溱這對父子真的是最糟糕的」，洪申翰直言，不僅為林儒彬自創了一個黑官「特助」職務，給他縣府特權作威作福，這樣還不夠，還一定要大喇喇的在名片上，印上「林明溱的兒子」昭告天下，要不要乾脆把這六個字刺在臉上算了？這對父子真的又好笑、又可悲。

洪申翰並扣問南投選民，南投人還想要一個年輕人只能依靠有錢或有權老爸，時時刻刻都要提醒旁人，才能被社會認可的南投嗎？「林儒彬有一個縣長爸爸可以印在每張名片上，其他南投的年輕人們，你有嗎？這樣的南投，是你要的南投嗎？」

洪申翰強調，像民進黨參選人蔡培慧這樣，出身不靠權勢、沒有政治背景，不斷靠努力突破困境的在地子弟，什麼時候才能被接受跟認可？這張滑稽的名片看在他眼裡，點滴在心頭。

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