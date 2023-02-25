憲兵特勤隊換裝XIPHOS衝鋒槍 近戰攻堅突擊利器

在今年1月初的憲兵指揮部部慶活動（見圖），以及昨天的憲兵訓練中心校慶活動時，憲兵特勤隊都有戰技展示，並且將新換裝的各式槍械丶裝備陳列展示。（圖：憲兵指揮部提供）

2023/02/25 11:11

〔記者羅添斌／台北報導〕充滿神祕色彩的憲兵特勤隊陸續換裝新式槍械及裝備，憲兵訓練中心昨天舉行87週年校慶時，展示了新換裝的XIPHOS衝鋒槍，適用於近戰攻堅突擊，是職司反劫持、反破壞、反突擊及反劫機等任務的憲兵特勤隊，未來作戰型態需求的堅實利器。

憲兵特勤隊近年陸續汰除老舊裝備，突擊步槍項目已經換裝為M4突擊步槍，衝鋒槍項目則是在去年換裝完成，將原本老舊丶缺乏料件維持的MP5及Colt 9mm衝鋒槍予以汰除，換上美製的XIPHOS 9公厘衝鋒槍，另外，包括手槍及狙擊步槍等項目也已完成換裝。

軍方人士今天說，在今年1月初的憲兵指揮部部慶活動，以及昨天的憲兵訓練中心校慶活動時，憲兵特勤隊都有戰技展示，並且將新換裝的各式槍械丶裝備陳列展示。

憲兵裝備陳展同時公佈美國製XIPHOS 9公厘衝鋒槍的性能諸元，重量2.34公斤，彈匣容量33發，有效射程達100公尺，可行半自動及全自動射擊，適用於近戰攻堅突擊。

此外，國軍部隊換裝新式手槍，第一階段已經製繳1萬400支T75K3手槍供陸軍使用，第二階段將於2025年以前，製繳1萬5000支T75K3手槍供三軍、憲兵與全動署（後備部隊）使用，且這款槍槍管壽命更長、精度更高，將可提升單兵戰力。

根據軍方先前說明，T75K3手槍以T75K1手槍為基礎研改，其射擊初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程則約50公尺。此槍後座力低於早期槍種，精度也獲得提升，且槍管壽命為傳統槍管的3倍以上，重量也較舊槍來得輕巧，並配備戰術滑軌設計、研製模組化槍套、滅音器等選配。

憲兵訓練中心昨天舉辦校慶活動，現場展示憲兵特勤隊最新換裝各式槍械，展現戰力。（圖：青年日報提供）

憲兵訓練中心昨天舉辦校慶活動，現場展示憲兵特勤隊最新換裝的XIPHOS衝鋒槍，適用於近戰攻堅突擊。（圖：青年日報提供）

國軍部隊換裝新式手槍，第一階段已經製繳1萬400支T75K3手槍供陸軍使用，第二階段將於2025年以前，製繳1萬5000支T75K3手槍供三軍、憲兵與全動署（後備部隊）使用。（資料照）

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