和平紀念碑獻花 朱立倫：228和平紀念日屬於全體台灣人

國民黨主席朱立倫今（25）日表示，228和平紀念日是屬於全體台灣人的。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/25 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕228紀念日即將到來，國民黨主席朱立倫今日上午率黨務主管在228和平紀念公園的和平紀念碑前獻花致意，面對有媒體提問過去228都是在臉書上發文，今天大動作獻花，是否是為參選2024，他澄清表示，自己每年都有透過各種方式親自參加各項228紀念活動，無論擔任市長或沒有公職時，他都有分別參加活動或拜訪228受難者家屬，今年沒有疫情之後，國民黨應該舉辦這樣的紀念活動。

對於台北市長蔣萬安最近遭228家屬質疑，朱立倫強調，蔣萬安是在台第4代，大家都是台灣的一份子，希望社會能更和諧，他還說，蔣萬安是國民黨中生代裡面最重視轉型正義，也是推動228和平紀念日與相關活動最認真努力的人，相信在擔任台北市長後會更重視這一塊，而社會的愛、和諧與和平，是大家一起推動的，並非專屬哪一個個人或政黨，228和平紀念日是屬於全體台灣人的。

朱立倫表示，自己是延續過去每一年都參與228紀念活動的一樣心情，希望228事件所帶來的傷痛，能夠一代一代的記取並且完全彌平，社會推向充滿陽光，世界更加和平，也希望兩岸之間一定要和平，國民黨的目標就是維護兩岸和平，讓民眾過好日子。

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