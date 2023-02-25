詐團車手臨櫃領百萬現金 銀行機警通報助警逮人

郭姓車手在銀行領百萬贓款，被警方逮捕，帶回偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/02/25 10:31

〔記者邱俊福／台北報導〕一名郭姓詐騙集團車手，日前赴北市信義區一家銀行臨櫃欲領百萬現金，因其帳戶短時間有大量金流進出，行員察覺有異立即通報警方，北市信義分局五分埔派出所據報趕抵現場當場逮人，並追回其帳戶內剛騙得手的260萬元贓款。

警方表示，本月20日下午4時許，接獲轄內銀行通報，有一名男子臨櫃欲提領大量現金，且其帳戶短時間內有多筆大量金額匯入，金流明顯有異，疑似為詐騙集團車手。

警方到場後，領錢的郭男自稱其為工程行老闆，表示帳戶內的金流是因資金周轉而向人借貸，提款係為支付員工薪資。

警方經查證，郭男帳戶早已遭「165」反詐系統通報有詐騙紀錄，後經銀行積極協助，警方迅速聯繫上最後一筆款項匯入者傅姓被害人。傅男向警方表示其所匯入款項係因透過通訊軟體結識不明網友，對方聲稱可代其操作投資獲利，故於20日下午2時許匯款260萬元至對方所提供的銀行帳戶內，傅男所述與郭男向警方所供稱的金流來源明顯不符，當場人贓俱獲。

同時，警方也在郭男手機內發現詐騙集團教授如何規避警方詢問之應對用語，且之前已經領走一筆400萬元贓款交付詐團。

警詢後除依詐欺罪移送偵辦外，同時查扣260萬元贓款，也發還被害人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法