228連假首日 公總估省道19處路段易出現壅塞

228連續假期公總預估省道易壅塞路段情況。（圖：公路總局提供）

2023/02/25 09:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是228和平紀念日連續假期首日，交通部公路總局預估省道主要幹道及部分景點路段，將陸續湧現返鄉及出遊車潮，共計有19處路段易出現壅塞情況。公總表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過縮短行車時間提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊雙向將於今日5時至17時，禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛情形。

公總指出，昨日下午至晚間，各地區部分路段已出現車多或壅塞情形，包含台2線淡水路段、台15線關渡橋至淡水路段、台64線中和至板橋路段、台65線土城路段、台66線平鎮路段、台65線新莊路段、台74線霧峰路段及台86線仁德系統路段等，其餘省道路段車流順暢。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7489班次、疏運14萬845人，較111年同期增加2.6％；東部國道客運路線共計行駛1607班次、疏運2萬7615人，疏運人數較111年同期增加5.2％。

今日連假首日公總預估省道易壅塞路段，北部地區有台2線萬里－大武崙路段、台2線及台2乙線關渡－淡水路段、台9甲線新店－烏來路段、台61線鳳鼻－香山路段；中部地區台61線竹南及中彰大橋路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社－清境農場路段、台21線日月潭路段；南部地區台1線水底寮路段、台9線麻里巴橋路段；東部地區台9線蘇花路廊、礁溪路段。

部分銜接國道路段也預估會出現車多壅塞，像是台64線接國道3號中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線台中環線接國3、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道路段。公總建議用路人出發前，可至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊再出發，以減少塞在車陣中的時間。

228連續假期公總預估省道易壅塞路段情況。（圖：公路總局提供）

228連續假期公總預估省道易壅塞路段情況。（圖：公路總局提供）

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