統聯也要漲價！3/6、4/7兩波調漲票價 漲幅曝光

統聯客運宣布分兩階段調漲票價，3月6日調整10條國道客運路線票價、4月7日再調整19條。（資料照）

2023/02/25 01:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕又有客運業者撐不下去，要調整票價！統聯客運今（25）日宣布，29條路線要縮小票價優惠，票價提高5元到20元、漲幅1％到8％不等，像是1611台北－台南、1619台北－中港路－台中就調漲20元。不過為減輕民眾負擔，將分二階段調整票價，3月6日先調整10條國道客運路線，4月7日再調整19條國道客運路線票價。票價調整初期，統聯將推出買套票送折價券（100元）的促銷方案，降低乘車旅客負擔。

今年2月13日，三重客運與桃園客運聯營的9005桃園－台北市府轉運站、9005A（繞駛永安路），以及台北客運與桃客聯營的9023劍潭捷運站－桃客總站、9023A劍潭捷運站－中正藝文特區等4條路線都減少票價優惠，各路線票價調漲2元到6元。統聯客運今天也宣布分二階段縮小29條國道客運路線的票價優惠。

統聯客運3月6日調整票價的路線包含1610台北－高雄、1611台北－台南、1612台北－國道3號－台南、1618台北－嘉義、1619台北－中港路－台中、1620台北－中清路－台中車站、1621台中－烏日－高雄、1623台中－桃園國際機場、1625台中－國道1號－台南、1660板橋－高雄。

調整幅度方面，台北－嘉義優惠時段調漲10元，台北－高雄優惠時段漲15元，台北－台南、台北－中港路－台中、台中－高雄、台中－桃園機場、台中－台南的優惠時段及原價時段各調漲20元。

4月7日調整票價的19條路線，包含1613台北－屏東、1615台北－彰化、1616台北－員林、161台北－豐原－東勢、1628台北－麻豆－佳里－漚汪、1630台北－西港、1632台北－草屯－竹山、1633、1635、1636、1637的台北－北港－四湖鄉、1638台北－朴子－東石、1639台北－布袋、1650、1651高雄－北港－四湖－三條崙、1652台北－鹿港－芳苑、1657高鐵台中站－國道3號－南投、1661宜蘭轉運站－桃園國際機場、1663南港轉運站－花蓮市。

票價調整幅度，台北－屏東、台北－漚汪、台北－北港－四湖鄉、台北－東石、高雄－北港－四湖－三條崙、台北－芳苑、羅東－桃園機場、南港－花蓮原價及優惠時段各調漲20元，台北－竹山原價及優惠時段各調漲15元，台北－彰化原價及優惠時段各調漲10元，台北－東勢、台北－西港、高鐵台中站－南投原價及優惠時段各調漲5元。

統聯客運說，國道客運沒有任何營運補貼，只能夠自負盈虧，經營上最大的成本就是油料跟司機薪水，現在油價相較110年來說，已經漲了約3成；先前客運業因為疫情關係導致駕駛流失，現在疫情趨緩民眾生活逐漸恢復正常，對於客運班次需求增加，各家客運業者普遍存在駕駛缺員情況，大家都要搶人，就只能提高司機薪水來留人。

現在統聯客運薪資水平已經恢復到疫情前的水準，以長途客運的司機來說，月薪已恢復到6萬、7萬左右；這次調整優惠主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇，另推出駕駛員介紹獎金、久任獎金等，積極招募駕駛員以增加班次，滿足旅客需求。

近年來每年都提高基本工資，統聯客運說，雖然員工薪水都超過基本工資，但對於支付部分臨時人員的時薪、員工加班費、勞退提撥等負擔都有所加重，已無法比照過往自行吸收增加的成本，迫不得已只能調整票價優惠的幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。

交通部公路總局台北區監理所長黃鈴婷說，現在大環境確實比較差，用人成本、輪胎、油料全部都增加，客運業確實在經營上較為困難，不過先前收到統聯客運提出在核定票價的價格內，要縮減票價優惠時，仍努力與統聯客運協調，希望票價調整幅度不要太大，最終有看見統聯客運願意承擔起社會責任，同意縮小票價調整幅度，票價平均調漲幅度為5％，最多不超過8％，且會分二階段調整，行駛較為偏鄉的路線，都會放在第二階段調整，另會提出優惠來降低衝擊，希望民眾也能體諒客運業經營困難的情況。

統聯客運3月6日全票票價調整內容。（統聯客運提供）

統聯客運4月7日全票票價調整內容。（統聯客運提供）

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