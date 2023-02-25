烏俄戰爭週年》外交部譴責俄羅斯侵略 全力助烏克蘭人民重建家園

外交部說，俄羅斯以武力侵犯他國，嚴重破壞區域及全球和平穩定，我國與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責。（記者楊丞彧攝）

2023/02/25 00:31

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部24日說，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭，引發二戰結束以來歐洲最大的軍事衝突，造成數百萬烏克蘭人民流離失所。俄國罔顧全球譴責與制裁，違反《聯合國憲章》，無視以規則為基礎的國際秩序，以武力侵犯他國，嚴重破壞區域及全球和平穩定，我國與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責。

外交部說，台灣作為國際民主陣營負責任的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世價值，反對任何恃強凌弱的武力行為。在俄國入侵烏克蘭屆滿一週年之際，台灣政府願再度重申，反對以武力或脅迫片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見的嚴正立場，同時呼籲俄方立即停止對烏克蘭的軍事侵略，尊重烏克蘭主權獨立及領土完整。我國政府也將持續參與國際社會對俄羅斯的相關制裁，直至戰爭結束。

外交部說，台灣政府與人民向來秉持公理正義、同舟共濟的精神，與國際理念相近夥伴攜手合作，堅定實踐Taiwan Can Help的精神。自俄烏戰事爆發以來，我國政府與人民已先後捐贈27公噸醫療物資及逾700公噸人道救援物資，透過波蘭、斯洛伐克等鄰近國家，快速將來自台灣的溫暖關懷送到在戰火中堅守家園的烏克蘭人民手中，同時提供總計逾4100萬美元援款，與波蘭、捷克、斯洛伐克及立陶宛等周邊國家及國際組織共同安置流離失所的烏國難民。

另外，我國直接捐助烏克蘭基輔（Kyiv）、布查（Bucha）及前線戰區哈爾科夫（Kharkiv）、米科萊夫（Mykolaiv）及赫爾松（Kherson）等城市，執行醫院、教會、人道救助及寒冬送暖等計畫，協助烏國人民度過戰火及寒冬。

外交部為協助烏克蘭人民重建家園，也在今年編列新台幣18億元（約折合5600萬美元）預算，規劃透過雙邊及多邊管道，共同推動烏克蘭醫院、學校、教堂、能源、供水、橋樑交通等民用基礎設施的重建計畫。

外交部強調，台灣將持續與美、歐及其他理念相近國家緊密合作，共同促成烏克蘭早日遠離戰禍，回復往日的寧靜與繁榮，以共同維護區域及全球的和平與穩定。

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