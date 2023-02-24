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    國民黨質疑200萬「農村送暖」宣導費 農委會：占預算極少比例

    農委會說明，農村送暖編列200萬元政策宣導費僅占總預算極少比例。（資料照）

    農委會說明，農村送暖編列200萬元政策宣導費僅占總預算極少比例。（資料照）

    2023/02/24 22:50

    相關新聞連結：
    疫後特別預算編7400萬政策宣傳費 藍委籲說清楚用途

    〔記者楊媛婷／台北報導〕行政院通過3800億元「疫後特別條例」，農委會爭取強化農業對抗氣候、疫病與經濟韌性等措施，獲編列3年期268億元，其中包含照顧農村長輩，讓青年可放心出外打拚，還有協助經濟較困難者食材暖暖包，以及提供都市青年60元幸福餐盒等，為說明政策以及舉辦記者會，農委會編列200萬元政策宣導，僅占總體經費0.007％。

    國民黨今天舉行記者會指出，疫後特別條例編列7400萬元的政策宣導費是要做大內宣，但疫後特別條例的預算總額達3800億元，宣傳費用僅佔總體預算的0.019％，其中也包含農委會為農村送暖等措施編列200萬元政策宣導費。

    農委會指出，為加強農業及農村之社會、環境及經濟韌性等3個重要目標，落實照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級，共計編列預算268億元，至於農村送暖編列200萬元政策宣導費僅占總預算極少比例。農村送暖業務包含辦理農村供餐、幸福餐盒、惜食專區、平價專區、食材暖暖包、銀髮友善食品等，提供國產農產品、支持在地性農業。

    農委會說，為了有利業務宣導及對外溝通說明，並希望業務執行過程中，可讓資訊公開，並讓民眾欲深入瞭解，因此規劃辦理說明會及記者會宣導政策，才會編列「業務費-媒體政策及業務宣導200萬元」，至於由水保局編列，是因為由水保局負責統籌農村送暖等業務，執行單位則橫跨農糧署、漁業署等其他多個單位。

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