第11輪快篩實名制3/1上路！幼童、長者免費領取2/28截止

第11輪家用快篩實名制3月1日上路，另外，0到6歲和65歲以上老人的免費領取快篩期限到2月28日截止。（資料照）

2023/02/24 19:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今晚（24日）宣布，3月1日起將開始第11輪家用快篩實名制；另外，0到6歲和65歲以上老人的免費領取快篩期限到本月28日止，提醒符合資格的民眾盡快領取。

指揮中心提醒，第7輪0歲6歲學齡前幼兒及第五輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑部分，將如期到2月28日停止領取，請符合該輪資格尚未領取的民眾，儘快持健保卡領取。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證的民眾都可到藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），可分次購買，可代購，讓有需要篩檢族群可以購得每日所需的快篩數量，售價仍為每份5劑、500元。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4290家健保特約藥局，及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可到健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

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