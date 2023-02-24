台北市數位實驗中學112招生簡章公告 校長仍沒著落

前台北市長柯文哲（右五）任內推動成立台北市數位實驗高中，歡喜舉辦記者會。（台北市政府提供）

2023/02/24 20:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市數位實驗高中今天（24日）公告112學年度招生入學簡章，採獨招方式，招收48名設籍台北市、新北市及基隆市國中畢業生，分為「特殊選才」及「申請入學」甄選，3月4日、10日辦理實體及線上招生入學說明會，校長至今仍在遴選階段，台北市教育局預計3月公告人選。

數位實驗中學由前台北市長柯文哲推動，在111學年度成立，以「廣闊探索、天賦自由」作為核心教育理念，上課採虛實整合的模式，運用行動載具結合不同課程，進行實境解謎或城市踏查。學生自行提出專業領域的個別需求課程申請，經學校審核後即可修習並取得學分，第一屆學生有38人，逾5成申請並完成學分認證，真正實踐「一生一課表」。

數位實中指出，112學年度以「夢，想，就來」作為第二屆招生主軸，特殊選才的報名期間自3月8日到3月22日，招收具備自主學習能力及特殊領域專才的學生，透過第一階段書面資料審查、第二階段團體及個別面試進行篩選，4月底公告錄取名單。

「申請入學」管道則於國中會考後6月9日到6月13日開放報名，第一階段以單科會考成績A為檢定門檻，第二階段採面試審查，6月底確定錄取名單。招生資訊有任何疑問，加入「臺北市數位實驗高中T-School」LINE帳號（@218tmfyu）詢問，亦可致電學校教務處洽詢（電話：02-23717001分機21或22）。

數位實中去年8月開學，校長從缺，教育局找來北一女校長陳智源擔任代理校長，遭到議員批評把爛攤子留給下任市長。教育局目前正在進行校長遴選，教育局說，初步審查有7人符合資格，將安排書面審查及面試，預計3月公告人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法