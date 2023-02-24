高市「聯昇發」漁船印度洋海域作業失聯 16名船員生死未卜

高雄籍漁船聯昇發在印度洋公海作業時失聯。（漁業署提供）

2023/02/24 17:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼我國東港籍的鮪釣漁船「昇豐128號」於2月18日在太平洋公海失聯後，漁業署今（24日）表示，我國高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）於印度洋公海作業時失聯，已尋求該海域鄰近國家協助搜救，同時協調於附近海域作業之我國籍船隻就近協尋。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心於2月23日下午接獲「聯」船船方家屬通報，自2月21日起即無法與「聯」船取得聯繫，漁業署隨即洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域鄰近國家協助搜尋，漁業署並同時協調失聯海域附近之「安OO號」等7艘我國籍漁船前往協尋。

漁業署說明，「聯」船為經許可赴印度洋海域作業漁船，船全長29.70公尺、船噸位98噸，船上計有16名船員，分別為1名台籍船員及15名印尼籍船員。「聯」船於台灣時間去年10月7日自模里西斯路易士港出港作業，船方家屬於今年2月23日上午仍與漁業署聯繫「聯」船海上轉載相關事宜，而於23日中午，船方家屬再次聯繫漁業署，表示船隻失聯。

漁業署進一步查證，「聯」船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日12時，續由船方以書面回報船位至2月22日0時，至23日船方家屬向漁業署通報與「聯」船失聯。

漁業署遠洋漁業組組長林頂榮表示，經了解，「聯」船在印度洋作業期間遭遇強烈颱風，也坦言漁船航行作業跟天氣密切相關，將密切與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心及於附近海域協尋之作業船隻保持聯繫，以提供船方協尋情況資訊及最及時之協助；至於「昇」號船目前也持續協調漁船與商船在太平洋公海可能案發領域持續搜救當中。

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