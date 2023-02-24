蔣萬安將改出席228紀念活動 市府：謙卑誠懇肅穆原則舉辦

台北市二二八紀念活動2月28日下午2點到3點在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦。（資料照）

2023/02/24 18:00

〔記者楊心慧／台北報導〕獨派團體台灣國家聯盟日前宣布中斷與台北市政府合辦二二八紀念活動，北市府今年與台北市二二八協會共同舉辦，今天（24日）公布二二八紀念活動流程，強調將遵循以往基調，以謙卑、誠懇、肅穆的原則舉辦。

台北市二二八紀念活動2月28日下午2點到3點在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦，過程包含由光復愛樂合唱團的追思合唱、二二八家屬獻樂、司儀帶領全體出席默哀者祝禱1分鐘，以及蔣萬安與二二八家屬代表獻花致敬，隨後家屬致詞、貴賓代表致詞，最後才安排蔣萬安致詞。

台北市文化局長蔡詩萍坦言，二二八受難家屬有提出訴求要求市府配合，不同的家屬有不同期望，整體來說，所有家屬都主張76年前的二二八事件是台灣重要的歷史事件，也造成後來台灣社會發展長期很大的陰影跟壓力，他們一再提醒蔣萬安記取教訓，而蔣也深有感觸。

蔡詩萍說，有些家屬期望蔣萬安在市長權責範圍內能夠多照顧這些二二八受難家屬，或是在史料的發掘上，能協助家屬蒐集，也希望市長可以花時間去了解二二八事件。部分家屬也表示，二二八事件已76年，大家都希望能走過這些傷痕，也勉勵市長能更加努力，以一個年輕市長的角色在市政上有所作為。

市府副祕書長王秋冬說，其實在228的這個時間，北市府在東京有永續發展的會議，但蔣市長為了要參與二二八追思紀念活動，請副市長李四川帶隊參加會議，這也代表他對二二八紀念日的重視，無論是北市府還是蔣市長都站在用坦然面對、還原真相以及社會和諧的立場，希望能夠在二二八事件所造成的不幸中記取教訓，未來大家共同和諧的土地上為台灣、為台北打拚。

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