林宅血案兇手1刀奪命「非常專業」 監委建議「比對1枚指紋」

監委蔡崇義、范巽綠提出「林宅血案結案報告」。（記者田裕華攝）

2023/02/24 16:51

〔記者吳書緯／台北報導〕林宅血案發生至今將滿43年，真相始終未明；監委蔡崇義、范巽綠提出「林宅血案結案報告」，指出雖無可證明情治人員涉案，但當時警總嚴密監控林宅，以常理判斷，若非情治單位執行或默許其發生，豈有可能成事？過往官方稱兇手可能是非專業人士。蔡崇義說，林家雙胞姊妹胸部各被刺一刀，位置分毫不差，且故意刺肺部讓肺泡破裂致死「非常專業」。

此外，查案監委也發現，案發後命案現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現代科技繼續追查。蔡崇義表示，以刑事警察局目前的能力，只要幾分鐘內就能找出是否有吻合的資料，但是「我們發現他們不是那麼care（關心）要去比對那枚指紋」。

蔡崇義、范巽綠今召開「林宅血案結案報告」記者會，說明調查結果，並提出當年警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，另提出5項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

蔡崇義表示，過去官方釋出林宅血案是不熟悉人體骨骼結構，並非有經驗的兇手，然而本次調查約詢曾參與林宅血案現場鑑識的前台北市鑑識中心主任謝松善；謝指出，「兇手是有預謀而且非常專業，他在現場把凶刀血衣幾乎全部帶走，兩姐妹只有背部一刀，刀痕的位置幾乎分毫不差」。

蔡崇義表示，遇害的林家雙胞胎姊妹胸部各被刺一刀，刺的位置「分毫不差」，且故意刺肺部讓肺泡破裂致死，非常專業且冷靜，且在林宅逗留80分鐘；因此兇手是有預謀、且非常專業。

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