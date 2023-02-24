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    首頁　>　臺北市

    蔡英文可出席APEC？ 陳建仁：需與主辦國美國商議

    對於蔡總統能否出席APEC領袖會議，行政院長陳建仁答詢（右），需要再進一步跟主辦國商議；外交部長吳釗燮（左）則說，台灣是會員國，會朝這方面努力。（記者方賓照攝）

    對於蔡總統能否出席APEC領袖會議，行政院長陳建仁答詢（右），需要再進一步跟主辦國商議；外交部長吳釗燮（左）則說，台灣是會員國，會朝這方面努力。（記者方賓照攝）

    2023/02/24 16:35

    〔記者陳政宇／台北報導〕今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，我國國家元首能否出席領袖會議，備受關注。對此，行政院長陳建仁今（24）日表示，需要進一步跟主辦國商議；外交部長吳釗燮則說，會朝這方面努力。

    美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）日前說，美國會視台灣為APEC正式成員，地位與其他會員相同，並確保包含台灣在內所有經濟體能充分參與。

    立法院今天邀請陳建仁列席施政報告並備質詢，民進黨立委王定宇詢及，很多國家都是由總統代表出席APEC，但台灣很委屈，國家元首沒辦法出席，而是由經貿層級的領袖及人員與會，但根據莫瑞的說法，是否可以樂觀認為，台灣國家元首能首次出席APEC領袖會議，並且在今年底實現？

    陳建仁答詢，這需要再進一步跟主辦國商議，看看有沒有這樣的可能性。

    吳釗燮：會朝這方面努力

    吳釗燮則說，台灣是APEC會員國，跟其他國家享有同樣的權利與義務，會繼續朝這方面努力。

    另，台美特殊管道對話於華盛頓時間21日於美國在台協會（AIT）華盛頓總部登場，我方由吳釗燮與國安會祕書長顧立雄主談，會議進行7小時。這是台美斷交後，我國外長首次公開進入大華府區域，外界解讀過去美國限制台灣高層訪問的「五黑名單」已解禁，是我外交重大突破。

    對此，王定宇詢問，這樣的對談本身是否具備什麼特殊突破與意義，過去台灣的國安高層、總統、副總統、行政院長不能進入華府圈，這次算不算突破禁忌，還是台灣旅行法的具體實踐案例？

    吳釗燮回應，台美高層對話行之有年，就外交部的角度來說，能夠跟美方舉行這種定期溝通，雙方就互相關心的議題進行討論，本身就具有高度意義，而且推動台美關係更進一步的發展，是外交部的責任。

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