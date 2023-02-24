監院「林宅血案調查報告」列6大違失 揭情治系統包庇犯嫌、阻撓偵辦

監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案調查報告」，指當年警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失。（記者田裕華攝）

2023/02/24 16:27

〔記者吳書緯／台北報導〕發生在1980年2月28日的林宅血案將滿43週年，監委蔡崇義、范巽綠24日提出「林宅血案結案調查報告」，指當年警總為主的情治系統介入司法調查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，並提出5項應繼續追查事項，通過糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。

蔡崇義、范巽綠今召開「林宅血案結案調查報告」記者會；蔡崇義指出，第二屆監委江鵬堅、李伸一於1996年調查林宅血案，因調卷受阻、詢問相關人員無實質發現，故提出「第一次調查報告」，並要求行政院組成專案小組，之後刑事局和高檢署歷年4次重啟調查皆無實質進展，而促轉會於2020年依國安局解密檔案發現新證據，監院因此繼續調查。

蔡崇義指出，林宅血案發生後，理應由檢警組成偵辦，但是警總等情治單位組成「三○七會報」指揮司法偵查，一再誤導偵查，又假偵辦刑案之名，非法監控異議人士及其家屬。同時，情治單位多重釋放不實訊息，操弄媒體，誤導民眾及輿論，為重大的國家暴力及司法不法行為，故提案糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善。

針對5項應追查的事項，蔡崇義指出，首先為林宅監聽電話為何隱匿先前被誤認為可能是嫌犯的家博與林家雙胞胎姊妹聊天的關鍵紀錄，又是何人指示？其次案發當日林家監聽錄音帶是否存在，誰指示不能撥放關鍵的兇嫌聲音，若不存在是誰下令「沖掉」？第三為解密檔案發現情治系統長期利用黑道施暴黨外人士，與林宅血案有無關聯？

蔡崇義表示，第四是林義雄在血案前數年曾批評國民黨是「叛亂團體」，而林義雄在血案前一日在看守所與家屬會見後，即傳出遭刑求之訊息，林宅血案是否為情治系統為報復刑求訊息遭外洩？第五為案發後現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現在科技繼續追查。

此外，蔡崇義說，林宅血案是我國在戒嚴體制下，情治單位獨大橫行的國家暴力行為，迄今仍在政治檔案「永久保密」的遮羞布掩飾下未能真相大白，目前仍有4千餘件經審定之政治檔案列為永久保密而未移轉國檔局，部分已解密且移轉之檔案，又以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為由，限制屆滿50年後始開放閱覽，故要求行政院與國安局儘速協調在最大可能範圍內，解密及公布政治檔案。

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