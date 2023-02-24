涉關說違章拆遷 前新北市議員陳文治收押

民進黨前新北市議員陳文治涉關說放水，昨天返國後到案，被依圖利罪聲押獲准。（資料照）

2023/02/24 16:13

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市政府違章拆除大隊大隊長李冠德、陳姓科長、藍姓承辦人等3名公務官員，辦理違章夾層屋拆除案件時，涉圖利屋主以「保麗龍磚牆」的障眼法遮掩違章處，再拍照製作結案報告；新北地檢署日前訊後依違反貪污治罪條例的圖利、刑法偽造文書等罪，將3人聲押禁見獲准後；當初未到案的民進黨前新北市議員陳文治涉關說放水，昨天返國後到案，被依圖利罪聲押獲准。

據了解，檢方於本月16日發動搜索時，陳文治人在國外未到案，直到昨天才返抵國門，隨即被檢調約談到案，訊後認定陳涉嫌關說李冠德等3名公務官員，依可處5年以上的貪污治罪條例之圖利罪，將陳文治聲押禁見獲准。

李冠德歷任改制前的台北縣工務局使用管理科技士、新北市工務局股長、科長等職位，是從基層歷練上來的簡任官，卻涉圖利案而被羈押；陳姓科長曾在拆除五股垃圾山一案上獲得表揚。據了解，李冠德等3名公務員，均涉嫌接受陳文治關說，因此吃上圖利罪官司。

新北檢先前指出，李員等3人涉於2021年10月間，辦理板橋區某房屋夾層違建拆除案時，明知依建築法等規定，應立即拆除夾層違建、或拆除樓梯，並使用永久性材料封閉夾層，才能辦理結案；卻違法為屋主開方便之門，圖利屋主，以放「保麗龍磚牆」方式佯裝封閉夾層，再至現場拍照後，製作結案報告，使屋主獲取免除拆除夾層違建的利益。

新北地檢署檢肅黑金組檢察官陳錦宗，指揮調查局桃園市調查處，搜索拆除大隊辦公處所等2個地點，傳喚被告及證人共6人到案，複訊後認定李員三人罪嫌重大，聲押禁見獲准；當天搜索時；新北市政府工務局表示，先依法停職，靜候司法調查；陳文治因人在國外未到案。

本案非新北市違章建築拆除大隊官員首次涉貪被查辦，6年前時任拆除大隊技師劉國誠，假借職務之便向待拆違建戶詐財1200萬元、500萬元，檢調2018年3月發動搜索，劉男被羈押、起訴，前年9月被依利用職務機會詐財未遂、詐欺取財二罪判刑3年9月定讞。

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