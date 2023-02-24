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    史上首次！國軍營級兵力將赴美受訓 邱國正：交流作戰方法

    國防部長邱國正表示，台美軍事交流目的是互相觀摩，了解作戰方法、參謀作業、用兵思維。（記者方賓照攝）

    國防部長邱國正表示，台美軍事交流目的是互相觀摩，了解作戰方法、參謀作業、用兵思維。（記者方賓照攝）

    2023/02/24 16:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕傳國防部最快於今年下半年派聯兵旅的營級單位赴美受訓，相較過去派遣排級、連級單位，外界解讀台美軍事交流再突破。對此，國防部長邱國正今（24）日表示，這次層級提高，雙方交流目的是互相觀摩，了解作戰方法、參謀作業、用兵思維。

    行政院長陳建仁今日率同各部會首長列席立法院會，提出施政方針及施政報告並備質詢。

    民進黨立委王定宇質詢時關注，近日傳出美國和台灣的軍事訓練將提升至營級，過去是班、排級，去年升至連級，而營級是一個基本戰術單位，相較其他基層單位有其特殊意義，今年底是否派營級單位赴美受訓，甚至有報導稱美方會派人來協訓，未來是否常態化。

    對此，邱國正回應，我國與美方之間的交流從沒有停止過，早期是班、排、連的戰鬥層級，到了營級是戰術層級，兩邊交流的目的是相互觀摩，了解作戰方法、參謀作業和用兵思維。

    王定宇接著問，台美除了學習外，也建立彼此溝通的管道，過去班、排、連的訓練，這次提升到營級或聯兵營的層次，有何不同。

    邱國正說明，將來合作會更加密切，早期不管班、排動作就是一個戰鬥程序，營級後的層級提高，就要考慮到戰術的問題，如何用兵，層次不同。

    王定宇也強調，這是一個大躍進。

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