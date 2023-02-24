獨家》駭客是「他」！盜賣我國2357萬餘筆個資 檢方發布境管

去年10月有高達2357萬多筆的我國戶役政個資，被以5000美元價格放在國外駭客網站兜售，調查局今天已掌握暱稱「OKE」的賣家為中國籍人士。示意圖。（路透、資料照，本報合成）

2023/02/24 16:04

〔記者錢利忠／台北報導〕國內個資外洩遭駭客盜賣事件頻傳，連政府機關首長的個資也不設防，去年10月21日，有高達2357萬多筆的我國戶役政個資，被以5000美元價格放在國外駭客網站兜售，調查局今天已掌握暱稱「OKE」的賣家為中國籍人士。本報掌握，調查局根據OKE的虛擬錢包實名認證資訊，從其中國籍身分證號碼，掌握他為2000年左右出生的20多歲中籍男子，已對其發布境管。

調查局掌握，「OKE」使用虛擬通貨的管道收付款項，其在中國註冊的虛擬錢包，有記載其中國的身分證字號，而依中國人民的身分證字號編碼，不同的省份及性別，會有其特殊的代碼，同時身分證字號上也會記載出生年份。

調查局從「OKE」的電子錢包登記資訊，循線掌握該名20多歲的中籍男子身分，全案移由台北地檢署偵辦後，將對該名男子發布境管。

資安工作站今表示，去年10月間，調查局發現暱稱「OKE」人士，於國外駭客論壇BreachForums公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，開價5000美元，並以虛擬通貨作為付款方式，該賣家為取信買家，還在兜售網頁公開20萬筆資料，以供買家驗證資料的真實性，並留下Telegram作為交易聯絡方式。

調查局由資安工作站及台北市調查處組成專案小組，取得OKE販售的完整資料後進行研析，證實外洩資料為我國2018年4月以前的戶役政資料，再比對資料欄位、資料編碼與格式，部分與戶役政系統原始資料有所出入，續查其他使用戶役政資料或介接機關，但受限於資訊系統、網通及資安設備的侷限，難以追查數位跡證路線。

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