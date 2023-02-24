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    首頁　>　臺北市

    國外駭客兜售我2357萬筆個資 調查局掌握中籍人士犯案

    日前有媒體接獲爆料，稱台灣民眾戶政資料被放上「breached.to」論壇兜售，據稱這筆資料還能看到民眾教育程度等細節。示意圖。（歐新社）

    日前有媒體接獲爆料，稱台灣民眾戶政資料被放上「breached.to」論壇兜售，據稱這筆資料還能看到民眾教育程度等細節。示意圖。（歐新社）

    2023/02/24 15:03

    〔記者錢利忠／台北報導〕近來國內個資遭駭客盜賣事件頻傳，國人個資遭竊，除有身分遭盜用問題或遭不法利用等情況，嚴重時甚至影響國家安全。去年有暱稱「OKE」的人士在國外駭客論壇兜售我國戶役政資料2357萬餘筆，連政府機關首長的個資，包括宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人都在兜售名單之列，調查局資安工作站已掌握「OKE」為中國籍人士，全案將由台北地檢署指揮偵辦。

    調查局資安工作站今表示，去年10月間，調查局發現暱稱「OKE」人士，於國外駭客論壇BreachForums公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，開價5000美元，並以虛擬通貨作為付款方式，該賣家為取信買家，還在兜售網頁公開20萬筆資料，以供買家驗證資料的真實性，並留下Telegram作為交易聯絡方式。

    調查局由資安工作站及台北市調查處組成專案小組，取得OKE販售的完整資料後進行研析，證實外洩資料為我國2018年4月以前的戶役政資料，再比對資料欄位、資料編碼與格式，部分與戶役政系統原始資料有所出入，續查其他使用戶役政資料或介接機關，但受限於資訊系統、網通及資安設備的侷限，難以追查數位跡證路線。

    專案小組鍥而不捨持續追查不法金流，從販售個資不法人士所使用的虛擬通貨錢包地址，發現該錢包地址為中國籍人士所有，分析錢包地址的交易紀錄，該人士已完成多筆交易，並將疑似盜賣個資獲取的不法款項，透過中國的銀行帳戶辦理出金提現，專案小組已掌握該名中籍人士身分，將依違反個人資料保護法及刑法妨害電腦使用罪等，移送台北地檢署偵辦，並將持續追查相關買家不法行為。

    調查局呼籲各機關、公司企業，應做好個資安全防護，加強人員的資安意識，落實資訊設備紀錄保存，同時也提醒民眾，兜售、購買或使用非經授權個資，將違反個人資料保護法，請民眾勿誤觸法網；另駭客論壇提供的閱覽樣本亦可能夾帶惡意程式，切勿因好奇點選下載而遭駭，個資保護有賴政府、企業與民眾共同努力。

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