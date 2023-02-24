疫後特別預算編7400萬政策宣傳費 藍委籲說清楚用途

針對行政院會昨通過疫後特別預算案3800億元，國民黨立委林思銘質疑政策宣導費高達7400萬元，政府應針對這部分說明清楚。（資料照）

2023/02/24 17:32

〔記者王千豪／台北報導〕行政院會昨通過疫後特別預算案3800億元，其中普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元，另撥補台電、勞健保共1000億元、預備金13億元。對此，國民黨立委林思銘表示，政策宣導費高達7400萬元，光文化部就佔了一半，呼籲相關單位說明清楚。

林思銘指出，根據預算書說明，文化部編列22億5020萬元，僅占3800億元特別預算千分之6，用以辦理藝文振興方案15億元，發放藝文消費抵用券7億5020萬元，然其中政策宣導費高達3050萬元，佔全部宣導費41.2％。

林思銘表示，文化部辦理的業務非常單純，不懂這麼多的政策宣導費是要花在哪裡，而且跟業務費不成比例，只能說選舉已近，是不是又準備豢養網軍，為民進黨政府擦脂抹粉？

林思銘質疑農委會的預算也有不尋常處，農委會的水土保持局、漁業署和農糧署三個獨立單位分別參與辦理「農村送暖」，其中卻只有水土保持局編列200萬元政策宣導費，其他兩個單位不知是認為沒必要宣傳，還是準備隱藏在業務預算中，此舉恐將違反預算法相關規定，請農委會務必說清楚、講明白。

林思銘指出，民進黨政府運用國家資源養媒體、養網軍，已經不是一天、兩天的事，現在連超徵的稅收都敢這樣濫用，各單位可能還有其他大筆隱藏預算，國民黨一定會在立法院嚴格把關並監督相關預算的執行狀況。

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