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    1200月票台鐵、國道客運北市盼中央全額補助 王國材：補助已提高至9成

    交通部長王國材昨日秀出「北北基桃交通月票」公版卡面樣板，卡面印有「行政院促進公共運輸使用方案補助」字樣。（資料照）

    交通部長王國材昨日秀出「北北基桃交通月票」公版卡面樣板，卡面印有「行政院促進公共運輸使用方案補助」字樣。（資料照）

    2023/02/24 15:49

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院會昨日拍板「行政院促進公共運輸使用方案」，北北基桃推1200元月票提供購票者30天內，無限次搭乘公車、捷運、台鐵、國道客運等大眾運輸工具，目標7月上路，對於北市府今又再表達，希望國道客運、台鐵2項運具中央能夠全額補貼，交通部長王國材表示，考量特別預算有限，交通部已極力爭取，現在台鐵、國道客運中央補助已提高到9成。

    王國材表示，促進公共運輸方案最原本的規劃是直轄市需負擔5成、非直轄市負擔25％的費用，但考量到像是基隆、屏東等財政較差的縣市，可能財政負擔上有困難，所以他才提出台鐵、國道客運中央負擔提高到9成。

    王國材表示，特別預算經費有限，現在各地縣市政府都在極力爭取，呼籲地方能與中央一起合作，努力推動來提升公共運輸使用率，以減輕民眾負擔及改善交通擁擠、降低車禍案件數。

    對於台鐵、國道客運軟硬體建置，中央是否全額補助，王國材表示，這點有在評估，交通部會盡最大力量去爭取；另外，特別預算3年結束後，促進公共運輸使用方案是否會持續推動，王國材表示，只要能夠減輕民眾交通負擔、促進公共運輸使用率提升，好的政策一定會延續。

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