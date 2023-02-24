林明溱稱赴中拚農產商機 林靜儀質疑：2016後銷中茶葉量減

國民黨南投立委補選候選人林明溱。（資料照）

2023/02/24 14:44

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨南投縣立委補選候選人林明溱被質疑，縣長任內耗費公帑出國，包含5年出訪公務行程達133次；林回應，擔任縣長出訪僅約14次，11次到中國、港澳，為拚南投觀光業及農產品商機。對此，民進黨立委林靜儀質疑，根據財政部2020年統計，2016年後外銷中國的茶葉數量卻下降。

南投縣第二選區立委補選倒數，針對民進黨的質疑，林明溱受訪回應，他擔任縣長出訪僅約14次，且是為外銷茶葉等農產、參加「兩湖論壇」活動、促進地區交流相關活動等，成功為南投縣農產爭取進入中國快速通關，也鼓勵、爭取許多「大陸同胞」來台灣旅遊，為南投觀光業帶入商機，出訪預算是縣府合法編列且成功爭取外銷、吸引觀光客。

不過，林靜儀透過臉書揭露，林明溱說他是為了南投縣拚農產品、茶葉外銷，但根據財政部2020年統計，2016年之後外銷中國的茶葉數量是下降的。

林靜儀說，當然資料未能呈現外銷的茶區分類，若要說他有為南投拚茶葉外銷中國，在外銷量明確降低的情況下，難道是台灣全國只有南投縣，其他茶區外銷都大量下降嗎？「林明溱去中國那麼多趟到底在幹嘛？」

林靜儀揭露，根據財政部2020年統計，2016年之後外銷中國的茶葉數量是下降的。（翻攝林靜儀臉書）

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