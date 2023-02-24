讓F-16V戰機發揮最大戰力 台美簽署5年14.5億後續技術支援合約

空軍為現役140架F-16 BLK20戰機進行性能提升，達到F-16V戰機等級，今年將全數完工，為了讓F-16V戰機部隊發揮最大的戰力，空軍已與美方簽署為期5年的「戰機後續技術支援」合約，由美方相關廠商持續派出技術小組進駐台灣。圖為F-16V戰機搭配AIM-9X訓練彈實施戰術測試。（資料照）

2023/02/24 13:43

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍投入1402億餘元進行「鳳展計畫」，為現役140架F-16 BLK20戰機進行性能提升，達到F-16V戰機等級，今年將全數完工，為了讓F-16V戰機部隊發揮最大的戰力，空軍已與美方簽署為期5年的「戰機後續技術支援」合約，由美方相關廠商持續派出技術小組進駐台灣。

根據國防部今天發佈的最新採購決標公告指出，空軍司令部委託駐美軍事代表團，與美國在台協會簽署了這項「戰機後續技術支援」案，全案金額達到14億4973萬元，履約期限自今年2月13日起，至2027年年底為止，為期5年。

軍方人士今天指出，台美軍事合作交流日益密切，雙方簽署的軍事採購案項目及金額都很多，以去年10月至去年12月為例，已正式簽署採購合約的項目包括：去年10月「愛國者飛彈技術代表」案，執行期程至2027年12月31日止，經費為24億9240萬4595元；去年11月簽署長程預警雷達系統「第三階段後續維持案」，由美方提供為期5年2個月的後勤與支援服務，金額高達157.6億元台幣。去年12月簽署「艦艇零附件」採購案，採購金額達到34億1160萬元，各型艦艇零附件將在未來2年內交付完畢。

他說，今年1月至今，則包括有：簽署「反潛戰機後續技術支援」案，由美方技術人員進駐台灣，協助空軍執行P-3C反潛機相關技術升級丶維持戰力，此案金額為台幣14億8608萬元，為期4年9個月。1月中旬再簽署「F-16型機遠距精準武器」等3類飛彈採購案，金額總計達到台幣451億1517萬2450元。

今年2月初，台美共同簽署2項與F-16戰機相關合約，其中「戰機技術支援服務」案金額為台幣14億7914萬0640元丶「戰機壽期延長工程驗證」案為10億8600萬元，由美方派出技術人員進駐台南仁德營區，指導及協助空軍人員執行，預料包括機體結構以及航電系統丶發動機等部分。

這位人士表示，隨著中國軍事威脅程度擴大，美方來台的軍事技術小組，以及現役軍職教官丶駐台軍職幹部人員，規模會越來越大丶人數也會越來越多，這是必然的趨勢。

台美在今年1月中旬簽署「F-16型機遠距精準武器」等3類飛彈採購案，金額總計達到台幣451億1517萬2450元。（資料照）

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