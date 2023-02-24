兒開車肇事 父頂替曝光被判拘役

台北地院判田男拘役20日確定。（資料照）

2023/02/24 14:31

〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名58歲田姓男子，2022年間向警方表示開車不小心與其他兩部機車擦撞，造成兩名騎士受傷，但警方調閱監視器後，赫見真正肇事者是田男的兒子，依頂替罪移請台北地檢署偵辦。田男辯稱擔心交通事故影響兒子返美日期，才出面頂替。台北地院日前判他拘役20日，田兒則因未當場酒測，無法確認是否酒駕，逃過一劫。

田男2022年間搭乘兒子開的小客車外出，中途下車，未料沒多久田兒就在北市中山區的一處交叉路口處與兩部機車發生擦撞，兩名騎士當場倒地受傷。

田兒肇事後，趕緊通知爸爸前來處理，田男第一時間搶到現場，向隨後來處理交通事故的警察誆稱自己才是駕駛。員警誤信田男所言，依其供述製作交通交通事故當事人登記聯單、道路交通事故談話紀錄表等文件。

由於全案涉及過失傷害，員警返回警察局後，調閱附近路口監視器欲釐清案發經過，未料竟看到田男事早於事故前已下車，接著才慌慌張張跑到事故現場，替兒子扛下全責。但因已離事故有一段時間，員警無法再對田兒酒測，最後僅依頂替罪將田男移送法辦。

田男見鐵證如山，自稱是因為擔心交通事故案件調查，可能耽誤兒子返美就學的日期，才出此下策頂替。

田男自知理虧，請求認罪協商，獲得檢察官同意，全案進入協商程序。北院依照協商結果判田男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案確定。

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