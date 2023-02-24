為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    兒開車肇事 父頂替曝光被判拘役

    台北地院判田男拘役20日確定。（資料照）

    台北地院判田男拘役20日確定。（資料照）

    2023/02/24 14:31

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名58歲田姓男子，2022年間向警方表示開車不小心與其他兩部機車擦撞，造成兩名騎士受傷，但警方調閱監視器後，赫見真正肇事者是田男的兒子，依頂替罪移請台北地檢署偵辦。田男辯稱擔心交通事故影響兒子返美日期，才出面頂替。台北地院日前判他拘役20日，田兒則因未當場酒測，無法確認是否酒駕，逃過一劫。

    田男2022年間搭乘兒子開的小客車外出，中途下車，未料沒多久田兒就在北市中山區的一處交叉路口處與兩部機車發生擦撞，兩名騎士當場倒地受傷。

    田兒肇事後，趕緊通知爸爸前來處理，田男第一時間搶到現場，向隨後來處理交通事故的警察誆稱自己才是駕駛。員警誤信田男所言，依其供述製作交通交通事故當事人登記聯單、道路交通事故談話紀錄表等文件。

    由於全案涉及過失傷害，員警返回警察局後，調閱附近路口監視器欲釐清案發經過，未料竟看到田男事早於事故前已下車，接著才慌慌張張跑到事故現場，替兒子扛下全責。但因已離事故有一段時間，員警無法再對田兒酒測，最後僅依頂替罪將田男移送法辦。

    田男見鐵證如山，自稱是因為擔心交通事故案件調查，可能耽誤兒子返美就學的日期，才出此下策頂替。

    田男自知理虧，請求認罪協商，獲得檢察官同意，全案進入協商程序。北院依照協商結果判田男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外籍照服員疏失導致老人死亡 照護中心主管教唆頂替被抓包
    2022/09/16 21:56

    外籍照服員疏失導致老人死亡 照護中心主管教唆頂替被抓包
    載廢棄物偷倒卻翻車 花錢找人頂罪被查出
    2022/08/22 11:52

    載廢棄物偷倒卻翻車 花錢找人頂罪被查出

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    老闆緩刑處分在身...出車禍 同車女秘書頂替駕駛
    2022/04/09 12:54

    老闆緩刑處分在身...出車禍 同車女秘書頂替駕駛
    笑爛！出車禍找人頂替「大叔秒變小鮮肉」 還拖友下水罪加一等
    2022/03/02 17:30

    笑爛！出車禍找人頂替「大叔秒變小鮮肉」 還拖友下水罪加一等
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播