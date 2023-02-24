藍營「收割」1200通勤月票？陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都發聲了

行政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨卻自稱兌現承諾，去年九合一選舉，曾連袂提出首都圈1200月票政見的民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應（右一）、鄭運鵬（右二），今（24）日分別表達看法，並感謝中央政府落實政見。（記者劉信德攝）

2023/02/24 14:11

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨卻自稱兌現承諾，引發「收割」之嫌。對此，去年九合一選舉，曾連袂提出首都圈1200月票政見的民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬，今（24）日分別表達看法，並感謝中央政府落實政見。

「充滿感激，没有當選也有些貢獻！」前衛福部長陳時中透過臉書表示，當時共同提出的跨縣市政見，能夠在陳建仁帶領的中央行政團隊快速實現，真的非常感動，為人民帶來更幸福的生活，是他參與公共事務的初衷，擔任公職是如此，投身選舉亦是如此，只要懷抱理想努力耕耘，一路走來的汗水便不會枉費，終會迎來開花結果的一天。

總統府秘書長林佳龍則指出，綠營當時推出政見的過程中，選舉對手對首都通交通月票批評、反對、冷嘲熱諷，很高興對民眾有利的政見，還是能夠獲得肯定並且在政府的支持下實現。

林佳龍期盼，相信未來不只北北基桃首都圈有交通月票、竹竹苗、中彰投、雲嘉嘉、南高屏等生活圈相信也都能提出在地的交通月票，鼓勵綠色運具使用，共同推動淨零碳排，實現人本、安全與綠色交通的台灣願景。

立院民進黨團幹事長鄭運鵬今日在民進黨團記者會上表示，關於通勤月票方案，當時他和蔡適應等人提出的政見，與國民黨最大的差別，是納入國道客運和台鐵，行政院如今也擴大涵蓋這些項目；另，綠營去年的方案是訴求擴大全國共同實施，無論坐船、公車等方式，這也是跟國民黨不同的地方。

鄭運鵬說，他全力支持特別預算的月票方案，而特別預算的使用期限是2025年12月31日，希望在短期內培養運量，長期投入更多預算建置路網，讓公共運輸更完整。

民進黨立委蔡適應則說明，他們去年選舉就提出北北基桃的首都圈月票，當時只有雙北有1280月票，因此呼籲擴大納入基隆和桃園，很高興中央政府選後繼續推動這項政見，甚至推出中彰投、高高屏等地區的通勤月票。

蔡適應提到，他當時也積極推動基隆捷運系統，補助公共運輸、建構完整路網，而他的對手、現任基隆市長謝國樑則是提出補助電動機車的補貼。

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