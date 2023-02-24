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    北市交通事故2個月已15死 蔣萬安點名長者違規多：加強教育宣導

    台北市長蔣萬安主持交通會報。（記者蔡亞樺攝）

    台北市長蔣萬安主持交通會報。（記者蔡亞樺攝）

    2023/02/24 13:35

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局交通警察大隊今日公布今年1月至2月22日發生24小內死亡的道路交通事故，共計15件、死亡15人，較去年同期11件、11人死亡增加4件、4人，台北市長蔣萬安表示，高齡者違規比例較高，身體狀況和法治觀念都比年輕人緩慢，會有穿越雙黃線等狀況，未來要加強教育及宣導。

    蔣萬安上午出席交通會報，聽取交大報告北市交通執法及事故分析案，交大指出，A1（發生24小內死亡的道路交通事故）事故15件、15人，其中8件與行人有關，行人自身違規就有7件，違規比例達87.5%，其違規類型為行人不依號誌指示穿越道路，或行人擅自穿越車道。

    交大進一步分析年齡層，8件行人均為65歲以上年長者，又以80至89歲區間計5件、5人最多，研判可能高齡年長者自身認知功能及身體反應能力退化，再加上較少機會接觸交通安全教育或法規宣導，安全用路觀念不易養成，容易出現違規行為。

    為維護行人用路安全，交大指出，今年1月份加強取締車輛未禮讓行人優先通行共1322件，另取締行人違規計1705件。交大呼籲民眾駕車行經行人穿越道，務必減速慢行，轉彎時容易出現視覺死角，應確定無往來車輛並禮讓行人後再行通過。

    交大提供指引正確交通安全觀念，一、過路口應依號誌指示穿越；二、秒數足夠才可安全通過（年長者走1個車道大約需要5秒，通過4個車道約需要20秒以上較安全）；三、穿越路口前務必轉頭左右查看。

    蔣萬安表示，1月A1事故量，比去年同期減少4人，但從2月死亡人數又增加，經分析後，跟行人有關就8件，高齡者在台北市違規比例最高，身體狀況和法治觀念等認知，都比年輕人緩慢，所以會有穿越雙黃線等狀況，未來要加強教育及宣導，盼能看見具體成效。

    台北市今年1月迄今的交通事故，已有15人死亡，8成與行人有關。（台北市警察局交通警察大隊提供）

    台北市今年1月迄今的交通事故，已有15人死亡，8成與行人有關。（台北市警察局交通警察大隊提供）

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