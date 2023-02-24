北市立動物園「二房東」資金週轉出問題 店家被迫3月歇業

楊植斗（中）今上午和店家自救會共同召開記者會。（記者楊心慧攝）

2023/02/24 13:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立動物園過去將場地委外經營，由委外廠商向餐飲業者簽約，提供遊客餐飲服務，但台北市議員楊植斗爆料，委外廠商因資金週轉出問題，向動物園申請提前解約，由於委外廠商採抽成的方式，店家需將營業額先繳給委外廠商，等委外廠商扣完款再還給店家，如今有7家餐飲店家遭欠款，動物園還逼迫店家從3月開始歇業，讓店家叫苦連天。

北市教育局終身教育科長蔡曉青表示，廠商和店家簽約的內容沒有提供給動物園，因此不了解雙方合約內容，但針對新合約的部分將待與府內法務人員討論後提出方案，228擺攤服務也保證不會受影響。

蔡曉青指出，針對和7家廠商簽訂短期合約，可能會採合作意向書的方式，臨時延長合約，正式簽約再來補正。動物園副園長朱孝芬表示，廠商經營不善，動物園和店家都是受害者，也會和店家站同一陣線處理。

楊植斗今上午和店家自救會共同召開記者會，楊植斗表示，有店家遭欠400多萬的款項，連員工的薪水都快付不出來，但欠錢的問題尚未解決，動物園就馬上要求店家簽立新合約，不簽約的店家不得營業，相當不近人情，委外廠商今年1月就出現租金遲繳給動物園的狀況，動物園卻沒有調查或預警，導致店家受害，市府應該負責。

楊植斗指出，店家的處境辛酸，原本228連假開放商家擺放餐車，提供連假人潮足夠的餐飲服務，現在也因為合約的問題暫時取消，等於業者被欠錢外，動物園還要阻斷他們的生路，認為這是趕盡殺絕，未來恐怕沒人敢和市府做生意。

自救會倪小姐表示，希望新契約可以延續當初所給的契約時間，且能夠免保證金，避免一頭羊被剝兩次皮，最後希望228的連假可以做生意，至少讓店家能夠賺錢。

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