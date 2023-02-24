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    「CCK」、「CCP」等顧人怨車牌 公路總局將做民調評估是否製作

    車牌編碼將遇上CCK死死去、CCP中國共產黨縮寫，公總辦意見調查評估是否製作。（資料照，公路總局提供）

    車牌編碼將遇上CCK死死去、CCP中國共產黨縮寫，公總辦意見調查評估是否製作。（資料照，公路總局提供）

    2023/02/24 13:14

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局為了解民眾對於明年度要製發車牌的英文代碼涵義，是否適合做為車牌使用，今（24）日起至4月30日開放網路意見調查，總計有26組具有特殊涵義有代碼，像是CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）、CCR（跨文化戀愛縮寫）、PEE（尿尿）、LGY（GY不雅諧音）等。公總監理組長魏武盛表示，調查結果若多數民眾都認為特定車牌有疑慮的話，就會簽報不製作。

    現行核發汽機車車牌號碼採不分車種一車一號，由3英文代碼與4數字代號組成，微型電動二輪車為2英文代碼與5數字代號組合，考量多元文化、個人觀點及時空環境等因素，英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異，公路總局為了解車牌英文代碼合適性，一定時間都會針對未來1年、2年度要製作的車牌，蒐集拼字可能有疑慮的組合，上網蒐集民眾意見。

    魏武盛表示，去年調查後多數民眾都認為自小客車的BYE（再見）、BUG（程式錯誤）車牌不合適，所以最終也確定不製作這二款車牌；過往還有LAY（躺下）、NTJ（伊斯蘭聖戰主義組織）、NTR（戴綠帽）、ERR（錯誤）等車牌，也都因為民眾認為不合適而取消製作，一組代碼不製作的話，大約會減少9000多面車牌。

    這次公開調查的車牌包含近2年預計製作的車牌英文代碼，並包含自用小客（貨）車12款，BZD（鎮靜安眠藥物）、CAB（出租車）、CAN（罐頭、可以）、CAP（帽子）、CAR（汽車）、CAS（台灣優良農產品標章）、CAT（貓）、CBA（中國男子籃球職業聯賽）、CCC（台語諧音死死死，或中文諧音嘻嘻嘻）、CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）、CCR（跨文化戀愛縮寫）。

    普通重型機車8款，PDA（個人數位助理）、PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PDF（可攜式文件格式）、PEE（尿尿）、PEN（筆）、PET（寵物）、PGA（高爾夫球錦標賽）、PGG（GG不雅諧音）；電動大客車二款，EAR（耳朵）、EAT（吃）；550CC以上大型重型機車一款，LGY（GY不雅諧音）；電動租賃小客車一款，REJ（拒絕的縮寫）；微型電動二輪車AM（早上）、AR（虛擬實境）。

    民眾上網填寫時，可選擇特定車種或英文代碼表達您的想法，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量，若有多數民眾都認為特定英文組合不合適，公總就會取消製作這組車牌。

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