飛日本、菲律賓機票不到6000 長榮航空推限時優惠

長榮航空228連假連續4天推出官網購票限時優惠，提供台灣出發指定航線優惠價，共有23個航點可選。（長榮航空提供）

2023/02/24 12:53

〔記者丁奕／台北報導〕長榮航空228連假推出限時優惠搶客，從明（25）日起至28日連續四天於官網推出台灣出發指定航線優惠，其中桃園-沖繩稅前最低只要5675元起，桃園-福岡稅前共8905元，共23個航線皆有優惠票價。

全球疫情降溫，等了3年的民眾紛紛出國旅遊。長榮航空表示，今年228連假推出限時優惠，國人最愛的東北亞航線桃園-沖繩5675元起（以下皆為稅前價格）、桃園-福岡8905元起、桃園-首爾7421元起，渡假必選的東南亞航線桃園-宿霧5733元起、桃園-清邁8114元起，以及3月30日即將開航的桃園-克拉克也只要5733元起。

歐美航線也有優惠，長榮航空表示，桃園-紐約36891元起、桃園-舊金山31298元起、桃園-洛杉磯33554元起。桃園-維也納23134元起、桃園-慕尼黑24812元起，更多航點優惠票價可至官網查詢。

長榮會員還有另外優惠，長榮航空指出，為嘉惠「無限萬哩遊」會員，於即日起至2月28日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」推出購買成人個人機票，即可享有最低88折之會員專屬獨享購票優惠，新申請會員還可再享最多1000哩。

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