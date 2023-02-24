促修法侵害人權紀錄納選舉公報 學者：有真相才能真正和解

為推進轉型正義進程，民進黨立委范雲今（24）日邀集多位專家學者召開記者會呼籲，應盡速通過「政治檔案條例」修法，解開檔案保密與遮蔽的緊箍咒；並修改「公職人員選舉罷免法」第47條，於選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄。（記者劉信德攝）

2023/02/24 14:55

〔記者陳政宇／台北報導〕為推進轉型正義進程，民進黨立委范雲今（24）日邀集多位專家學者召開記者會呼籲，應盡速通過「政治檔案條例」修法，解開檔案保密與遮蔽的緊箍咒；並修改「公職人員選舉罷免法」第47條，於選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄，「揭露不是追殺，有真相才能真正和解」。

范雲表示，即使民間與促轉會努力多年，現況卻仍是「有無數的受害者，卻不見任何一個加害者」，這是因為情治單位至今還是持續以國安為由，對當年的政治檔案進行遮蔽，受害者與家屬看不到真相。

范雲強調，要求於選舉公報揭露威權統治時期侵害人權紀錄，目的並非追殺、清算，而是要達成最終的社會和解，因此她採取針對公職參選人「只揭露紀錄，但結果交由選民決定」的作法，不僅合乎憲法、有國際前例可循，且相比同樣經歷過轉型正義的東歐國家，審查對象甚至包含媒體與學界，或是直接禁止曾為威權機構效力者擔任特定職位，單純「揭露」已是非常溫和且限縮的方式。

范雲並舉例，曾經歷威權壓迫的捷克、阿爾巴尼亞，對於過去於威權政府下擔任特務、情報人員等，採取「禁止擔任國會、政府、大眾傳媒等職位」；而拉脫維亞則是「禁止參與地方選舉」、立陶宛「強制揭露其過去活動」等法律。

台大歷史系教授周婉窈也強調，落實轉型正義四大工程最首要的工作是「究明真相」，掩蓋加害者姓名，就是掩蓋真相，就是轉型正義最大的阻力。除此之外，威權統治時期參與人權迫害的加害者或共犯，如果能直接參選公職，甚至不用揭露相關紀錄，那麼，我們如何深化台灣社會的人權價值？

台灣民間真相和解促進會理事長陳嘉銘表示，目前調閱政治檔案最大的阻礙就是情治單位，情治單位做為過去威權體制的加害者和協力者，竟然現在搖身一變成為決定政治檔案開放與否的裁判，顛倒黑白、莫此為甚。《政治檔案條例》修法勢在必行，必須明文排除《國家情報工作法》第八條第一項規定。

行政院推動轉型正義會報民間委員、鄭南榕的女兒鄭竹梅說，身為當事人家屬，所申請收到的檔案會遭情治單位以國家安全或社會關係為由遭到遮掩，她呼應這次記者會訴求，加速通過政治檔案法修法，並呼籲社會大眾關注轉型正義法制化，這不是帶來仇恨，真相才能帶來和解，她最後引述鄭南榕所言「和解不是放下武器，而是放下敵意」。

促轉會前主委楊翠則透過書面表示，台灣的國家轉型正義工程，已從規劃階段推進到各項執行階段，但目前相關法律修訂與實務推動仍然遲緩，包含最基本的還原歷史真相，以及相關政治檔案條例修法。

楊翠指出，世界各國推動轉型正義工程時，「公開揭露」是對加害者最基本的處置，朝野應該盡速研擬與修訂相關法案，讓威權統治時期作為國家不法行為的執行者，以及各項侵害人權的行為紀錄，能夠被公開指認，讓人民有「認知」與「選擇」的權力。

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