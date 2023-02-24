布拉格穿山甲寶寶萌樣曝光 人氣高「小名」一籮筐

穿山甲寶寶即將滿月，布拉格動物園照養團隊，用了「小松果」、「小可愛」、「小豬」及「小勇士」等親暱的稱呼。（圖由台北市立動物園提供）

2023/02/24 12:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園去年4月送了一對雄雌穿山甲「果寶」與「潤喉糖」，給捷克布拉格動物園，「潤喉糖」本月初產下寶寶，成為歐洲成功繁殖穿山甲的首例。即將滿月的穿山甲寶寶可愛模樣今日曝光，但園方提到，穿山甲寶寶出現體重下降、媽媽泌乳量不足，布拉格保育員緊急介入人工哺育，寶寶體重得以穩定增加，度過難關。

「潤喉糖」2月2日順利產下一隻女寶寶，園方透露，雖然寶寶名字還未定調，布拉格動物園照養團隊已經用了「小松果」、「小可愛」、「小豬」、「小勇士」等親暱的稱呼，充分展現對於穿山甲寶寶的喜愛與憐惜。

不過園方指出，這隻穿山甲寶寶出生沒多久，就讓布拉格照養團隊面臨考驗。剛出生的第1、2、3天，寶寶的體重不增反減，即使寶寶展現活潑的生命力，「潤喉糖」也積極照顧寶寶、試圖餵奶，在進入第4天時，北市建議布拉格方必須著手人工哺育，為寶寶爭取時間。

園方表示，雙方區長、獸醫及保育員透過視訊會議，討論出極可能是「潤喉糖」的奶水不足，開始嘗試轉移「潤喉糖」的注意力，一天2次將寶寶帶離媽媽來進行人工哺育餵食，以補充寶寶成長所需的熱量，同時提供像是卵磷脂等或其他藥物，以刺激「潤喉糖」的奶水分泌。

園方表示，每次人工餵食都只餵給寶寶基本的代奶量，平時則讓寶寶去吸吮、刺激「潤喉糖」的奶水。出生第8、9天時，保育員才第一次觀察到「潤喉糖」的乳頭有奶水分泌出來，寶寶體重雖呈現上升的趨勢，上升幅度仍非常緩慢，成長速度約只有同齡穿山甲的50至60%。

北市與布拉格雙方照養團隊討論後，決定將一天2次的人工餵食增加到3次，寶寶的體重上升狀況進步、媽媽泌乳量增加，再逐漸將人工餵食降回一天2次到1次，直到2月21日評估寶寶的活力與健康都非常良好，體重增長跟上腳步，照養團隊決定先暫停人工餵食，密切觀察寶寶的喝奶狀況。

園方強調，藉由跨機構合作的穿山甲寶寶人工哺育經驗，相信對建立歐洲穿山甲域外族群，是極為重要的基礎，感謝布拉格動物園投入大量的時間與人力，讓來自北市動物園的穿山甲後代健康平安，照養穿山甲確實不容易，請大家為遠在捷克的穿山甲寶寶獻上祝福，希望牠順利地健康長大。

布拉格動物園的穿山甲寶寶出生後體重不增反減，北市動物園建議布拉格照養團隊採取人工哺育。（圖由台北市立動物園提供）

布拉格動物園嘗試轉移媽媽「潤喉糖」的注意力，將寶寶帶出來來進行人工哺育餵食。（圖由台北市立動物園提供）

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