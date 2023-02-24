陳琬惠再控陳宗彥疑涉不法 籲司法認真偵辦

民眾黨立委陳琬惠今在立法院院會質詢時，秀出疑似陳宗彥向業者回覆喬事進度的對話截圖。（陳琬惠國會辦公室提供）

2023/02/24 13:01

〔記者吳書緯／台北報導〕前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待、並接受行賄，衍生司法縱放爭議；民眾黨立委陳琬惠今在立法院院會質詢時，公開一張疑似陳宗彥向業者報告「喬事」進度，呼籲司法機關認真偵辦。

立法院院會今邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠在質詢尾聲，秀出一張疑似陳宗彥與業者報告喬事進度的對話紀錄截圖。

根據陳琬惠所出示的截圖，內容疑似陳宗彥回覆業者王孝瑋，「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，王孝瑋回覆「知道了，謝謝」。之後陳宗彥再回應「經發已處理好」等文字。

此時由於質詢時間已到，議場麥克風已轉成靜音，陳琬惠對著法務部長蔡清祥呼籲要求司法機關認真偵辦此案，蔡清祥對著陳琬惠點頭示意。

隨後，陳琬惠於議場外受訪指出，事情爆出後，陳宗彥很快請辭，而法務部也成立專案小組，地檢署也重啟調查，但她認為還是要在總質詢出示相關截圖，而外界一直懷疑陳宗彥與業者有對價關係，而截圖內容也顯示，陳宗彥「有效率」的在1小時內回覆業者喬事進度。

陳琬惠說，陳宗彥一再說他沒有被約談，而現在地檢署已重新啟動調查，除了當時的事證，一定還有相關人等可詢問，期待法務部能重拾司法信心。

陳琬惠也表示，蔡清祥先前在媒體茶敘時說要跟她直球對決，「我對那個態度非常不滿意，到底是要對誰直球對決，我是代表民意」，蔡清祥應好好回應立委問題，而不是以輕挑、傲慢的態度回應，所以是希望好好回答。

陳琬惠說，她不管蔡清祥是曲球還是蝴蝶球，「重點是要打擊出去」。

民眾黨立委陳琬惠今在立法院院會質詢，要求法務部認真偵辦陳宗彥案。（記者方賓照攝）

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