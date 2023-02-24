政院補助通勤月票 民眾黨團批破壞財政紀律、台灣經濟果實小偷

立法院民眾黨團今天召開「政府不應當經濟果實小偷-從優惠交通月票來看」記者會，總召邱臣遠主持、副總召賴香伶出席。（立法院民眾黨團提供）

2023/02/24 12:51

〔記者王千豪／台北報導〕行政院昨日通過交通部「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏三大都會圈提出通勤月票方案。對此，立法院民眾黨團今天召開記者會，批評執政黨破壞財政紀律，淪為台灣經濟果實的小偷，呼籲政府不應用特別預算挹注常態性支出，而是要完善交通法規與罰則，才能有效終結交通亂象。

民眾黨團總召邱臣遠表示，從昨天送到的全民共享經濟成果特別預算書，發現原本要留下以備不時之需的400億元，竟僅剩13.5億元，總共3800億元幾乎被轟搶一空，根本是大搶錢、大撒幣、大買票。

邱臣遠強調，民眾黨一再強調特別預算具有「一次性」特質，不適合挹注「常態性」政策，這次特別條例預算編列到處充滿重複性、一次性與不具重大政事的補助項目，執政黨明顯破壞財政紀律，淪為台灣經濟果實的小偷，民眾黨團將嚴審特別預算，為人民權益把關。

邱臣遠直言，交通部編列221億補助地方政府推動通勤月票、建置票證系統等。優惠月票雙北行之有年，桃園與基隆爭取加入他們樂見其成，但是中南部大眾運輸系統建置不足，根據主計總處2020年統計，除了台北市、基隆市、新北市，其餘縣市公共運輸使用率都在13％以下，中央只願盲目撒幣，卻又無法建構路網、提供誘因提升民眾搭乘大眾運輸通勤意願，政策成效與分配正義都備受質疑。

邱臣遠指出，他一直積極推動「交通安全基本法」立法，也請交通部拿出具體作為，不要只會把「交通零死亡願景」當作口號。他建議，交通部應將中部8縣市及南部區域治理平台相關縣市，納入實施對象，以照顧偏縣市民眾需求，擴大政策涵蓋範圍。

民眾黨團副總召賴香伶指出，交通部公路總局歷年對各縣市既有的公運計畫補助，台北市拿了31.6億、台中61.7億、台南32.1億、高雄50.2億元。即便投入這麼多經費，公車系統依然老舊不堪，業者將受雇司機視如「免洗筷」，不僅教育不足，過勞衍生的肇事、交通違規事件頻傳。正是因為政府「只管投補助、不去管服務」的態度，讓公車業界把補助當成續命藥，從來不思考提升服務品質，自然也無法確保民眾交通安全。

賴香伶直言，公共運輸補貼猶如掩蓋政府治理漏洞的遮羞布，一捅就破。各縣市客運業者頻頻違反勞基法，遭地方勞動局裁罰數十萬至數百萬元不等，可是每年又能從交通部拿到數千萬至數億元補貼，一手拿補助、一手繳罰款，業者自然不在乎勞基法，民眾也只能看到交通事故一再發生。

民眾黨團呼籲，民進黨不該淪為經濟果實的小偷，政府應該從法規、駕駛訓練、日常教育多管齊下推動人本交通，儘速完善相關規定，從根本改變國人習慣，才能洗刷台灣「行人地獄」的污名。

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