馬祖民眾走私給中國漁船被罰不繳 士林分署出招讓他繳清百萬

吳姓馬祖民眾緊急繳清剩餘罰鍰108萬多元。（記者楊國文翻攝）

2023/02/24 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓馬祖民眾駕駛商船走私貨物給中國漁船遭海巡署查獲，否認走私，並硬拗稱，為避免翻覆，「只是借用中國漁船放一下貨物」，仍被拆穿，遭裁罰195萬多元罰鍰，吳男卻逾期未繳納，全案經移送行政執行署士林分署執行後，士林分署展開強制解除保險契約並收取解約金之際，吳男才驚覺事態嚴重，考量人壽保險被解約後無法回復，日前緊急向基隆關繳清積欠罰鍰，以避免保險利益的損失。

家住福建省連江縣北竿鄉白沙村的吳男（51歲），2018年1月21日駕駛商船出海，並裝載預定走私至中國的貨物，包含拼裝車零件、舊手機電池、阿里山茶、鳳梨酥、美白機能液、面膜、調色染髮膏、冬蟲蔘茶飲、嬰兒奶粉及尿布等嬰兒用品等物，價值共195萬6484元，在馬祖海域與中國漁船接駁，將這批貨物搬運至中國漁船。

海巡署執行勤務時，發現有異，先查獲中國漁船，並調查確認是吳男涉及走私，由基隆關裁處與走私貨物同價的罰鍰，並停止吳男在任何口岸報運貨物進出口的權利。

吳男不服被裁處罰鍰處分，提起復查抗辯表示，當時東北季風太強，船上剛好裝載太多貨物快要翻船，又剛好中國漁船經過，於是為了避免翻覆，借用中國漁船放一下貨物，沒想到漁船後來就消失在霧中，這不是走私。

基隆關於2018年4月將吳男裁罰案向台北高等行政法院聲請假扣押獲准，並將假扣押案移送士林分署執行。士林分署除了積極調查吳男財產外，並立即扣押吳男存款5萬餘元及吳男任職於連江縣航運公司的3分之1月薪，以保全系爭罰鍰債權。

吳男的罰鍰處分案，經最高行政法院2019年9月12日駁回確定，但吳男逾期仍未繳納，基隆關因此於2019年12月移送士林分署執行。

士林分署除針對先前扣押吳男存款及薪資核發收取命令，合計執行87萬4920元外，另又查得吳男持有多筆人壽保險保單，士林分署乃核發命令查扣吳男將來條件成就的保險給付或解約金。後來，因最高法院大法庭公布「108年度台抗大字第897號裁定」，統一採取「強制執行於必要時得解約及收取人壽保險解約金」的見解，士林分署即依該裁定意旨核發執行命令，強制解除吳男的人壽保險契約並收取保險解約金。

吳男此刻才驚覺事態嚴重，考量人壽保險被解約後無法回復，亦不可能以相同條件重新投保，緊急趕在保險公司解交解約金至士林分署前，於今年2月18日以匯款方式一次繳清剩餘之罰鍰108萬餘元。

士林分署呼籲，民眾從事貿易進口及出口應遵循相關法律依法報運，切勿以身試法，如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償辦法，義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。

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