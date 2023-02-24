失智翁樂當日照中心班長 照顧家屬獲喘息、外地兒女也安心

弘道老人福利基金會藉由認知訓練課程，幫助失智蕭阿公（左）動動腦和動動手促進認知功能。（圖由弘道老人福利基金會提供）

2023/02/24 12:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨司法輕判殺夫的78歲老婦緩刑，原因是老婦照顧久病丈夫30多年不堪負荷，凸顯高齡化「老老照顧」問題；弘道老人福利基金會指出，其實民間有長照服務、日照中心可申請，如新北市金山區成立首間日照機構，就有84歲失智阿公前來幸福上學、樂當班長，也讓辛苦照顧的妻子獲得喘息展笑顏，也讓外地工作的女兒安心。

弘道指出，北海岸青年人口外移、居民老化下，失智失能長者照顧需求也日益增高，去年11月成立金山區首間日間照顧機構「弘道金山老拾光日照中心」，提供鄰近區域多元照顧，幫助失智失能長者延緩老化、維持生活行動、減輕家庭照顧壓力。

如84歲蕭姓阿公與妻子蕭阿嬤獨居，阿公罹患失智症時常臥床，生活三餐、喝水、吃藥、洗澡皆靠阿嬤協助，導致阿嬤無形也被綁住，擔心阿公無人照顧，外出必須夫妻一起行動，日常照顧壓力壓得阿嬤無法喘息，兩老的女兒則在外地工作，最後將阿公送到日照中心。

弘道發現，蕭阿公自從來到金山老拾光日照中心後，從之前意興闌珊過每一天，轉變為每天期待打點自己、搭交通車上課！並主動擔任小幫手，準備材料、招呼其他長者參與課程活動，儼然成「班長」，找回對自己認同，並延緩失智老化，回診時身體穩定不少，而蕭阿嬤也獲得喘息，白天可休息、兩老的女兒也能安心在外地。

弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇表示，感謝台灣集中保管結算所公益支持下，讓弘道能將金山老拾光日照中心打造成舒適、文青、溫馨的空間，翻轉民眾對傳統日照機構的刻板印象；照顧長者除了讓其愛上運動、增加活動力，養成正常作息，更重要是自立支持，如蕭阿公翻轉自己失智人生，蕭阿嬤也擺脫束縛壓力，讓看似無盡頭的照顧人生有了曙光。

弘道金山老拾光日照中心表示，為了提供更多失智失能長者服務，歡迎在地民眾加入助老服務，藉由護理師、社工及照服員，一同組成跨專業團隊，讓北海岸偏鄉地區的失智失能長輩開心幸福上學趣，中心電話：02-24980204。

弘道金山老拾光日照依據個別化需求，設計健康促進運動維持長者肌力。（圖由弘道老人福利基金會提供）

失智蕭阿公（左）在弘道金山老拾光日照獲得歸屬，家人照顧壓力也獲得喘息。（圖由弘道老人福利基金會提供）

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