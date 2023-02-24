台灣與紐西蘭、與北歐國家國會聯誼會成立 串起民主自由價值

立法院24日舉辦「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」及「台灣與北歐友台四國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會」成立大會，紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（前排右二）、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表歐瑞思（前排右一）、各黨團立委及立院秘書長林志嘉（前排左二）等出席與會。（記者劉信德攝）

2023/02/24 12:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕為推動國會外交，由民進黨立委林楚茵推動的「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」及「台灣與北歐友台四國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會」，今日上午舉行成立大會。包括紐西蘭駐台代表馬嘉博及剛履新的瑞典駐台代表歐瑞思出席，與會者強調，紐西蘭位於南半球，雖與地處北半球的北歐國家距離遙遠，但他們與台灣一樣，均是擁有民主、自由及人權的社會，這些共同價值把大家串在一起。

今日上午成立大會包括蘇巧慧、邱議瑩、何志偉、邱臣遠等多位立委出席。擔任這兩聯誼會會長的林楚茵說，這兩會一南一北，距離雖遠，但如同她過去媒體身份，處理新聞的範圍也是很大，她希望未來不光是政治層面，在文化與經濟等，都能有更多的交流。

紐西蘭駐台代表馬嘉博以中文致詞說，紐西蘭與台灣均屬民主、自由及人權的社會，並為民主主義的存在而自豪。他並提及紐西蘭過去推動女性參政權與賦予原住民代表權等先進經驗，強調紐西蘭對民主價值的持續堅持。馬嘉博並盼紐西蘭與台灣在已經簽署的台紐經濟合作協定的基礎，推動更多的合作交流。

剛履新的瑞典駐台代表歐瑞思致詞說，北歐國家雖與紐西蘭地處遙遠，但都是民主國家，他並肯定國會外交對於推動民主的重要性，目前瑞典國會友台小組成員，人數最多，包括瑞典新首相與新外長也都重視與台灣的關係。

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