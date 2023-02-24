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    林明溱縣府5年出國133次報告全不公開 綠營：花數千萬公帑還隱匿？

    民進黨今日指控，林明溱縣府5年出國破百趟，但報告全是亂碼，呼籲立即公開報告，勿用提告來轉移焦點。（民進黨提供）

    民進黨今日指控，林明溱縣府5年出國破百趟，但報告全是亂碼，呼籲立即公開報告，勿用提告來轉移焦點。（民進黨提供）

    2023/02/24 12:21

    〔記者陳政宇／台北報導〕南投立委補選將屆，國民黨參選人林明溱的爭議連環爆。民進黨今（24）日指出，林明溱從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年出國破百趟，多達133次出訪紀錄，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑，結果所有出國考察報告全不公開、都是亂碼，令人懷疑到底是公務出訪，還是快樂出遊？

    民進黨發言人黃彩玲表示，林明溱前縣長及其縣府團隊在2014年就任後到2020年疫情開始前，5年就去了中國84次，林前縣長聲稱去賣農產品，但令人質疑的是，兩岸過去的經貿障礙，都源自於中共單方面的種種不合理限制，林前縣長不僅沒有為台灣發聲，反而大花公帑帶團朝共，簡直是「助紂為虐」。

    民進黨新聞部主任張志豪指出，林明溱縣府不到5年出國133次，平均每個月出國2次。一個縣府一年竟有一半時間都在出國，恐怕林明溱導遊的能力比他執政能力還要好上許多。林明溱縣府出國考察行程內容刻意隱匿，尤其訪中84次是否有政治目的，藉出國考察之名，行私人玩樂之實，大花人民納稅錢在環遊世界，應該對外說清楚，「同時要求林明溱縣府訪中84次報告完整公開，把紀錄完整攤在陽光下。」

    根據縣府官網資料，張志豪說明，這133則出國報告點開後都是亂碼，請問林明溱縣府敢出國為什麼不敢公布出國報告？請林明溱在今日記者會後就公佈所有出訪報告。此外，林明溱每次出國回台後都有新靈感，也難怪林明溱的大豪宅是「歐式建築、歐式裝潢」，而世襲父傳子的行為則有「中國風味」。林明溱動用巨額公帑環遊世界，卻總是用這些經驗貪圖私利，也難怪連他自己都察覺到南投的青年對其非常厭惡。

    張志豪提醒，林明溱想要降低青年對他的仇恨值，不是藉著對提出問題的縣議員提告，而是應該好好反省一下自己「環遊世界」、「特權」、「豪宅」對南投青年造成的相對剝奪感，才能真正獲取年輕人的認同。

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