黨產會舉行國民黨台中市黨部聽證 邱大展憤而離席

黨產會今（24）日就「台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物（現國民黨台中市黨部）是否為社團法人中國國民黨不當取得財產案」舉行聽證程序，國民黨行管會主委邱大展出席說明。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/24 11:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕黨產會今（24）日就國民黨台中市黨部是否為不當取得財產案舉行聽證程序，不過，代表國民黨出席的行管會主委邱大展，先是批評黨產會調查報告是胡說八道、牛頭不對馬嘴、欲加之罪何患無詞，進行約20分鐘的說明後，調頭離開，不願進行第二階段的詢問。

黨產會今天就「台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物（現中國國民黨臺中市黨部）是否為社團法人中國國民黨不當取得財產案」舉行聽證程序，不過，僅邱大展出席，相關當事人民眾服務社與台中市府都未派人出席。

今日聽證爭點有二：一、台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物，是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式所得之不當取得財產？二、是否應命移轉為台中市政府所有。

根據黨產會調查報告，指1985年台中市府編列一筆3500萬元「搬遷補助費」給民眾服務社，讓國民黨能向市府購入「機關用地」興建台中市黨部，2009年不動產再登記給國民黨，有不當取得財產的情形。

邱大展解釋，此牽涉到土地重劃，這並非按照一般的財產處理，而是根據平均地權條例所設立的基金，是特種基金，也不受到市府財產規定的限制。至於補助搬遷費用，他則強調，這是台中市議會公開質詢、決議，經過審計單位認定，經過程序的「給付行政」，這樣補助款有違法嗎？

黨產會今（24）日就「台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物（現國民黨台中市黨部）是否為社團法人中國國民黨不當取得財產案」舉行聽證程序。（記者叢昌瑾攝）

黨產會今（24）日就「台中市西屯區大墩段476地號土地及5511建號建物（現國民黨台中市黨部）是否為社團法人中國國民黨不當取得財產案」舉行聽證程序。（記者叢昌瑾攝）

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