陳吉仲：北部特定超市通路缺蛋較嚴重 今天都補齊了

農委會主委陳吉仲（右二）今指出，北部特定超市通路蛋缺的比較嚴重，「今天都補齊了」。（記者方賓照攝）

2023/02/24 11:11

〔記者吳書緯／台北報導〕國內雞蛋受到禽流感、國際原物料上漲等因素，導致蛋價上漲、供不應求。農委會主委陳吉仲21日也透過臉書發文，為民眾未能即時買到雞蛋道歉；陳吉仲今指出，北部特定超市通路蛋缺的比較嚴重，「今天都補齊了」，蛋農要有錢賺，才會有雞蛋生產，而要解決問題，就是針對傳統雞舍做全面改善。

立法院院會今邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。民眾黨立委陳琬惠質詢時，關切國內雞蛋供應問題；陳吉仲表示，國人平均年消耗雞蛋的數量居世界前茅，一年平均消耗355顆蛋，但雞蛋生產受到禽流感、氣候因素影響，因此目前是先將加工蛋的數量減少，而進口雞蛋很快在月底就會進來。

陳吉仲說，北部特定超市通路，雞蛋缺的比較嚴重，「今天都補齊了」，農委會的目標是蛋農有錢賺，才會有雞蛋，而要解決問題就需要傳統雞舍改善，天氣太冷、太熱、溫差大，都會影響產蛋率，還有禽流感威脅，因此疫後特別預算也編列30多億元，針對全國家禽舍的全面改善設備。

陳琬惠詢問，陳吉仲日前在臉書發文道歉是否是因為鴻海集團創辦人郭台銘在臉書發文抨擊有關？陳吉仲說，跟郭台銘發文沒有關係，這個是為了消費者要跑好幾個地方才買到蛋，「我是跟消費者沒有立即買到蛋道歉」。

但是，陳吉仲說，感謝郭董事長，因為他把這個議題凸顯出來「農業的重要性」，台灣雞蛋絕對要100%的自給自足。

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