中共若侵台猛烈國軍能守住2週？邱國正：奉陪到底但絕對不挑起戰端

立法院院會今天邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢，邱國正進入議場前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

2023/02/24 10:27

〔記者王千豪／台北報導〕國防部最快於今年下半年派聯兵旅的營級單位赴美受訓，國防部長邱國正今天表示，營級是一個戰術的基本單位，層級提高一點，訓練的範圍也比較廣，有參謀作業、計畫測定、部隊運用等。

立法院院會今天邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢，邱國正進入議場前接受媒體聯訪。

對於營級單位將赴美受訓，邱國正說，以前去的大概都是戰鬥層級，教一些技能，而營級是一個戰術的基本單位，層級提高一點，也包含訓練的範圍比較廣，有參謀作業，有計畫測定，部隊運用等等。

針對華爾街日報報導，美國將大幅提高部署台灣的部隊數量，擴增為既有規模的4倍以上，邱國正表示，從美方媒體播報出來，他不知道消息來源，事實上跟美方有很多的交流，不限於單一方面，例如武器裝備籌獲以後，自然會請教他們要怎麼運作，還有狀況要如何處理，這個訊息要徹底了解才做說明，他不做過多評論。

媒體詢問，中共受烏俄戰爭啟發，首波攻台恐非常猛烈，台灣要如何守住2週，邱國正駁斥，不只2週，是奉陪到底。

邱國正說，國軍平時都在做戰備整備工作，至於敵方有多大的能耐，大家都有預估過，俄烏戰爭給他們帶來很大的啟示，他們一定會求快，但是台灣的空間就是這麼大，要快的話，就一定要通過海峽天線，這一關中共一定要克服。

邱國正強調，中共不可能在1、2週以內那麼快速，以前他就講過，「我們就奉陪到底，但我們絕對不挑起戰端」。

媒體也詢問日本智庫的「台海危機兵棋推演」，假設共軍在2026年對台發動戰爭，其結果是美日台慘勝中共。邱國正說，他沒有這種想法，什麼2026年，還是多少年的，他已經講過很清楚，國軍隨時都在做準備，他不分什麼2025年、2023年、2026年，他不討論這個。

另外，也有媒體關切陸軍性影片外流，邱國正說，他們軍紀一直會要求，他跟同仁說內部管理的範疇要做好、組織功能發揮好，這一方面還有做得不夠好的地方，但持續強化。

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