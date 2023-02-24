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    藍營列4大施政問題 陳建仁：漸次展現成效、持續撥補邁進

    行政院長陳建仁今透過書面說明，長照2.0已有相當成果；提升薪資水準也漸次展現成效；未來仍會視勞保財務狀況持續撥補；能源政策朝向非核家園目標邁進。（記者方賓照攝）

    行政院長陳建仁今透過書面說明，長照2.0已有相當成果；提升薪資水準也漸次展現成效；未來仍會視勞保財務狀況持續撥補；能源政策朝向非核家園目標邁進。（記者方賓照攝）

    2023/02/24 10:00

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團上週院會杯葛行政院長陳建仁施政報告，並要求針對低薪、能源、長照、勞保關注等4大問題提出書面報告。對此，陳建仁今（24日）透過書面說明，長照2.0已有相當成果；提升薪資水準也漸次展現成效；未來仍會視勞保財務狀況持續撥補；能源政策朝向非核家園目標邁進。

    根據行政院「針對推動長期照顧、薪資狀況、勞保財務及能源政策補充書面報告」，陳建仁說明，「長期照顧」方面，因應高齡化所帶來的長期照顧需求，長照2.0在中央與地方共同合作，以及民間服務機構的積極參與下，已有相當成果，未來將持續朝「鼓勵發展社區小規模多機能照顧資源」、「強化失能預防」、「充實均衡服務資源提高近便性」等方向努力，以期建構更友善完備的長照制度與環境。

    陳建仁指出，「薪資狀況」方面，為提升國內薪資水準，政府致力優化產業環境、提升勞工素質、引導企業為勞工加薪，中長期措施有「增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質及縮減學用落差」等，提升國內薪資水準的各項措施均積極推動，也漸次展現成效。

    關於「勞保財務」，陳建仁說，勞保年金財務問題主要來自人口快速老化及少子女化，各國皆面臨相同挑戰，但勞保是國家所辦的社會保險，政府絕對會負起最終支付責任，未來仍會視勞保財務狀況持續撥補，以適度維持基金水位。

    至於「能源政策」，陳建仁表示，能源轉型政策以「展綠、增氣、減煤、非核」的潔淨能源發展為原則，確保供電穩定，同時兼顧降低空污及減碳。在「非核」方面，除核四不啟封、不商轉外，核一廠及核二廠1號機已進入停機期間，核二廠2號機、核三廠1號及2號機也分別依法將於今年3月、明年7月及後年5月如期停機，朝非核家園目標邁進。

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