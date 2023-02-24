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    首頁　>　臺北市

    藍營「收割」1200月票？ 陳建仁：很高興朝野一致支持

    行政院會昨拍板促進公共運輸使用方案，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨卻聲稱是北北基桃縣市首長兌現承諾，引發「收割」之嫌。行政院長陳建仁今日回應，很高興方案得到不分朝野立委和地方首長的一致支持。（記者方賓照攝）

    行政院會昨拍板促進公共運輸使用方案，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨卻聲稱是北北基桃縣市首長兌現承諾，引發「收割」之嫌。行政院長陳建仁今日回應，很高興方案得到不分朝野立委和地方首長的一致支持。（記者方賓照攝）

    2023/02/24 09:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會昨拍板促進公共運輸使用方案，北北基桃1200元月票拚7月實施，國民黨卻聲稱是北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發「收割」之嫌。對此，行政院長陳建仁今（24）日回應，很高興方案得到不分朝野立委和地方首長的一致支持。

    行政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票。民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧指出，去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬連袂提出首都圈1200月票政見，國民黨當時酸言酸語，如今卻自稱兌現承諾，有「收割政績」之嫌。

    立法院院會今天邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備質詢，陳會前受訪指出，好的政策能夠被朝野一致支持是一件好事，在公共運輸使用方案上，按照各地區的特色設計了不同方案，希望能照顧台灣的每位國民。

    陳建仁說，這樣的方案得到不分朝野立委和地方首長一致支持，讓我們感到很高興，希望這樣的方案能在立院盡早通過審查，讓全民都能享受到很好的照顧。

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