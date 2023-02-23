民團轟砸5.4億國民法官「大內宣」 司法院回應了

司法院回應，國民法官新制才剛上路，案量之後會逐漸增加；3月間會建置完成審判案件查詢系統，並無資訊不透明疑慮。（資料照）

2023/02/23 23:18

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國民法官上路2個月僅有1案 台灣陪審團協會憂案件量過少

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人今天（23日）在立法院召開記者會，砲轟司法院花費近5億4000萬打造國民法官制度，案件量卻過少，資訊不透明，不要再用宣傳的方式欺騙人民。司法院回應，新制才剛上路，案量之後會逐漸增加；3月間會建置完成國民法官審判案件查詢系統，並無資訊不透明的疑慮。

民團召開記者會質疑，司法院花費近5億4000萬打造國民法官制度，今年1月施行，至今只有1案進行審理，與之前預估的每年600件相去甚遠；司法院打造宣傳網站，只放模擬法庭開庭行事曆，卻無統一國民法官庭期介面供各界查詢，資訊不透明。民團砲轟司法院不要再用宣傳的方式欺騙人民，應該重新審視整體政策運作。

司法院回應，國民法官制度今年1月1日施行，迄今未滿2個月，依國民法官法規定，僅有今年1月1日以後，經檢察官起訴的「故意犯罪因而發生死亡結果」案件，才適用國民法官制度（自2026年1月1日起，擴及上述案件以外，「所犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪」之案件）。

司法院指出，目前台中有2件已經檢察官起訴的案件，其餘各地（如基隆、台北、彰化、嘉義）亦均有未來將適用國民法官法案件；且上述案件於起訴後，尚須經準備程序，才能由國民法官參與審判，依日本經驗，需數月時間始能完成準備程序，以制度上路後未滿2月的情形，就斷言案件量過少，恐非周延。

司法院說明，估算國民法官案件量，是以同類型案件過往的案件量為估算依據，且適用國民法官的案件類型，除有特殊情形外，無法因當事人個人意願而不予適用，此與部分人士倡議的美國陪審制並不相同，國民法官的估算標準更為客觀有據。經估算，第一階段（2023年1月1日至2025年12月31日）估計為每年300件，第二階段（2026年1月1日以後）則擴至每年600件。

司法院也說，所屬各級法院原本即將開庭資訊上網公告並定期更新，國民法官案件亦不例外。而為了讓關心國民法官制度的民眾，能夠有更便利的查詢方式，司法院已著手建置國民法官審判案件查詢系統，預計將於今年3月建置完成，並無民團所指「資訊不透明」情形。

台灣陪審團協會在立委邱顯智陪同下，在立法院舉辦「浪費公帑，做虛假人民審判，空包彈的國民法官─假司法改革」記者會。（記者叢昌瑾攝）

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