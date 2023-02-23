勾串黑道詐建商550萬被免職 北市警興訟敗訴確定

前警員王柏鈞因涉詐騙案遭免職，雖興訟想要回警員身分，遭最高行政法院駁回上訴確定。（資料照）

2023/02/23 20:46

〔記者張文川／台北報導〕前台北市警局文山一分局警員王柏鈞，6年前被控與天道盟不倒會大哥賀鈿灃共同設局某退休建商，佯稱司法機關正在調查建商的劈腿醜聞，要求拿錢打點擺平，從而詐騙550萬元，王一審被依冒用政府機關公務員名義詐欺取財罪判刑1年2月，上訴中；台北市政府也以行為不檢損害公務員聲譽為由將他處分免職；王興訟請求撤銷處分，一審判他敗訴，最高行政法院今駁回王員上訴確定。

王柏鈞與賀鈿灃和自稱維安查報隊的友人洪清瑞、林敬富，向建商詐得550萬元，賀獨分230萬元，王等3人各分得106萬餘元；建商後來察覺有異，向調查局檢舉。

刑事一審前年9月依共同詐欺取財罪判王1年2月，賀鈿灃獲判2年，洪、林各1年8月。

北市警察局將王員記2大過予以免職，台北市政府核定在案；王不服，提行政訴訟主張，縱使他行為不檢點，也未達嚴重損害政府及公務員聲譽程度，認為免職處分過重，且刑案尚未確定，未來可能獲判緩刑，故請求撤銷。

台北高等行政法院一審認為，王柏鈞對於被判刑並不爭執，因此，他圖謀不法利益以及言行不檢，導致損害公務員聲譽的事證明確，考量處分無誤，判王敗訴。

王員上訴。最高行今認定，依警察人員人事條例規定，「圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者」，符合免職條件，北市府的處分於法有據，和王員刑事是否緩刑無關，駁回上訴確定。

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