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    用ChatGPT推算大學個人申請落點？ 升學專家實測結果曝光

    升學輔導專家藍天予買付費版AI聊天機器人ChatGPT，把歷年統計資料輸入，ChatGPT始終算不出落點，笑說還是「工人智慧」比較強。（記者林曉雲攝）

    升學輔導專家藍天予買付費版AI聊天機器人ChatGPT，把歷年統計資料輸入，ChatGPT始終算不出落點，笑說還是「工人智慧」比較強。（記者林曉雲攝）

    2023/02/23 19:30

    〔記者林曉雲、楊綿傑、張維真／台北報導〕大學學測今天公布成績，考生們為了個人申請門檻預估落點而傷透腦筋，升學輔導專家藍天予說，他買AI聊天機器人ChatGPT付費版本，把歷年統計資料輸入，想看看AI能不能算出落點，但試了很久，ChatGPT始終算不出來，研判是因為落點預估要多方綜整各種因素，他笑說，「算落點還是工人智慧比較強」。

    升學輔導專家劉駿豪說，校系落點變化大，也會受考生人數、採計科目變化、興趣與就業趨勢轉變等各種因素影響，考生要思考自己的興趣、性向，找出真正想讀的校系，鼓勵勇敢去填志願，恐需要費時2個星期。

    劉駿豪建議考生在思考個人申請報名志願時採行3步驟，首先在預估112學年個人申請門檻落點，考量鐘擺效應，不能只參考去年一年，而要參考近5年的門檻分數，接著是把預估落點和自己的成績進行比對，最後一步最難，因為個人申請只能填6個志願，報名或不報名考驗家長和考生。

    針對去年大學「分發入學」缺額大增，學生錄取校系比預期理想，藍天予說，去年分發入學確實讓許多考生吃到甜頭，今年學測考完後，想要繼續拚7月分科測驗的人數也比較多，但受到少子女化影響，許多大學校系在「個人申請」減少採計科目，希望先搶先贏，在考量志願校系時，考生不需要往後填「保險」志願，符合性向就勇敢填。

    藍天予分析，今年考生人數回升，分發入學的「甜頭」恐不像去年那麼誇張，考生要評估自己是否有足夠的定性和專注力，畢竟多讀幾個月的書，是非常痛苦的，如果評估自己有足夠的意願和毅力，也可以勇敢拚7月分科測驗。

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