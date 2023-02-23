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    首頁　>　臺北市

    北市屢傳車窗破損遭竊 「砸車大盜」終於落網

    蔡嫌低頭窺探路邊停放的車輛有無置放值錢財物。（記者劉慶侯翻攝）

    蔡嫌低頭窺探路邊停放的車輛有無置放值錢財物。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/02/23 19:05

    〔記者劉慶侯／台北報導〕44歲蔡姓男子為盜取財物，選擇最簡單粗暴的方式，直接砸損車輛的車窗玻璃盜取錢財，甚至一天之內就在北市萬華區犯下5起案件。台北市警方昨日終於逮獲這名「破窗大盜」，查出其在北市共犯下13起砸車竊盜案，另外在新北市、桃園也作案，警方依法移送並擴大偵辦中。

    警方表示，台北市近期內密集發生連環砸車事件，先是萬華區在14日先發生民眾停放在路邊車輛被砸毀車窗，並偷走裡面財物，警方追查時，15日又發生連續砸毀5車案，16日又有4起砸車窗竊盜案件。由於萬華區更是災情慘重，轄管萬華分局與台北市刑大均成立專案進行調查。

    警方根據過濾街頭監視畫面，逐步鎖定2016年因竊盜案遭發布通緝的蔡男涉嫌重大，但因對方居無定所，增加查緝困難。最終循線在22日晚上將他逮捕。

    警方表示，蔡嫌昔日作案手法，就是以螺絲起子或者石頭敲破車窗，另外擔心警報器響，所以不開車門，以爬車窗方式進入行竊。2016年遭判刑入獄，沒想到出獄後仍繼續以同樣方式犯案。

    警方調查，蔡嫌在萬華地區砸車偷東西共得手1萬元，另外在新北、桃園也有類似案件，警訊後被依毀損、竊盜罪嫌送辦，另通緝部分也依規定解送相關單位，並擴大偵辦中。

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