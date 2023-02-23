國台辦籲恢復直航航點 陸委會：兩岸交流沒有人為限制

陸委會副主委李麗珍強調，我方對於兩岸交流沒有人為限制，當初是因為疫情關係暫停，現在疫後也積極評估，希望循序漸進、逐步恢復兩岸交流，並沒有政治考量。（記者陳鈺馥攝）

2023/02/23 17:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共日前主動提出優先恢復16個兩岸直航航點，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天（22日）呼籲盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。新黨今天也到陸委會陳情，宣稱代表百萬台商要求開放航點。對此，陸委會副主委李麗珍強調，我方對於兩岸交流沒有人為限制，當初是因為疫情關係暫停，現在疫後也積極評估，希望循序漸進、逐步恢復兩岸交流，並沒有政治考量。

關於兩岸航點恢復實際面臨哪些問題？李麗珍說，兩岸航點以前非常多，過去因為疫情關係有些暫停，現在因疫情比較和緩，大家都對交通運輸需求有所增加，有比較多意見。

李麗珍指出，中方在不久之前有透過兩岸協議平台，向交通部民航局提出希望加開航點，其實兩岸航點增加，需要兩邊主管部門溝通及協調，看有哪些要增加，也要看航空公司準備狀況，其實很多點撤掉後，很多人員都不在了，這些都是實質上要做溝通的。大家都希望盡快開放，現在相關單位都很積極規劃，有消息會適時對外說明。

李麗珍說，兩岸觀光產業從業人員非常多，對兩邊來說都是重要產業，民眾對前往海外旅遊的意願是強烈的，所以對於旅遊市場開放這件事是很積極面對。國人組團去中國旅遊這件事，其實交通部都積極評估中，何時取消組團禁令，大家可以耐心等待。

中國觀光客來台部分，李麗珍說，因為涉及比較多部門，陸委會有會同交通部、移民署等相關單位，針對這部分做規劃和評估，希望做好未來開放後「管理面」的強化。

李麗珍指出，因為過去中國旅客來台存在一些問題，有大家詬病的一條龍問題，還有用旅遊名義進來卻不是從事旅遊活動，希望未來開放時是優質、安全的旅遊。另外，因為很多年沒有接待中客經驗，市場上作業及教育訓練也需主管部門協助，這是從專業面來考量，也要透過旅遊協議的平台，雙方業務主管部門有一定程度溝通，這樣才會比較順暢。

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