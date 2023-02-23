為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國台辦籲恢復直航航點 陸委會：兩岸交流沒有人為限制

    陸委會副主委李麗珍強調，我方對於兩岸交流沒有人為限制，當初是因為疫情關係暫停，現在疫後也積極評估，希望循序漸進、逐步恢復兩岸交流，並沒有政治考量。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會副主委李麗珍強調，我方對於兩岸交流沒有人為限制，當初是因為疫情關係暫停，現在疫後也積極評估，希望循序漸進、逐步恢復兩岸交流，並沒有政治考量。（記者陳鈺馥攝）

    2023/02/23 17:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共日前主動提出優先恢復16個兩岸直航航點，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天（22日）呼籲盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。新黨今天也到陸委會陳情，宣稱代表百萬台商要求開放航點。對此，陸委會副主委李麗珍強調，我方對於兩岸交流沒有人為限制，當初是因為疫情關係暫停，現在疫後也積極評估，希望循序漸進、逐步恢復兩岸交流，並沒有政治考量。

    關於兩岸航點恢復實際面臨哪些問題？李麗珍說，兩岸航點以前非常多，過去因為疫情關係有些暫停，現在因疫情比較和緩，大家都對交通運輸需求有所增加，有比較多意見。

    李麗珍指出，中方在不久之前有透過兩岸協議平台，向交通部民航局提出希望加開航點，其實兩岸航點增加，需要兩邊主管部門溝通及協調，看有哪些要增加，也要看航空公司準備狀況，其實很多點撤掉後，很多人員都不在了，這些都是實質上要做溝通的。大家都希望盡快開放，現在相關單位都很積極規劃，有消息會適時對外說明。

    李麗珍說，兩岸觀光產業從業人員非常多，對兩邊來說都是重要產業，民眾對前往海外旅遊的意願是強烈的，所以對於旅遊市場開放這件事是很積極面對。國人組團去中國旅遊這件事，其實交通部都積極評估中，何時取消組團禁令，大家可以耐心等待。

    中國觀光客來台部分，李麗珍說，因為涉及比較多部門，陸委會有會同交通部、移民署等相關單位，針對這部分做規劃和評估，希望做好未來開放後「管理面」的強化。

    李麗珍指出，因為過去中國旅客來台存在一些問題，有大家詬病的一條龍問題，還有用旅遊名義進來卻不是從事旅遊活動，希望未來開放時是優質、安全的旅遊。另外，因為很多年沒有接待中客經驗，市場上作業及教育訓練也需主管部門協助，這是從專業面來考量，也要透過旅遊協議的平台，雙方業務主管部門有一定程度溝通，這樣才會比較順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦要求接受九二共識 陸委會：已被定義「同屬一中、謀求統一」
    2023/02/23 17:31

    國台辦要求接受九二共識 陸委會：已被定義「同屬一中、謀求統一」
    台馬海底電纜全斷是中共封鎖演練？陸委會：目前沒有具體證據
    2023/02/23 17:06

    台馬海底電纜全斷是中共封鎖演練？陸委會：目前沒有具體證據

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    赴陸委會陳情開放航點 新黨：台商、台生想要更快回家
    2023/02/23 16:30

    赴陸委會陳情開放航點 新黨：台商、台生想要更快回家
    國台辦稱中國人被禁止來台旅遊 陸委會反舉「這2事」打臉
    2023/02/22 21:23

    國台辦稱中國人被禁止來台旅遊 陸委會反舉「這2事」打臉
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播