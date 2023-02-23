台灣搜救隊馳援土耳其震災 蔡英文：感謝讓世界看見台灣

搜救犬Melody受獎時還偷親總統蔡英文一口。（總統府提供）

2023/02/23 17:15

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見完成任務的土耳其震災台灣國際搜救隊，蔡表示，感謝隊員們展現專業搜救能力，讓世界看見台灣，並創下多項重大里程碑，包含首次受到受災國接待撤離心的指派、在災區現場建立分區指揮協調中心，在聯合國國際搜救現場協調網路平台也首度名列其中，不僅展現Taiwan can help的精神，更讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文表示，這次土耳其震災的搜救任務真的非常不簡單，她要向所有隊員致上最高敬意，搜救隊在最短的時間集合整裝待發，歷經8000公里航程後，還要經過轉機及轉乘巴士才能抵達災區現場，台灣搜救隊在時差、艱困的天氣及搜救環境下，展現專業搜救能力，成功救出受困民眾，讓全體國人振奮且感動，「各位都是台灣英雄，台灣以你們為榮」。

蔡英文說，感謝搜救隊同仁讓世界看到台灣，這次任務中，台灣國際搜救隊首度受到受災國接待撤離中心的指派，在災區現場建立分區指揮協調中心。另外，在聯合國國際搜救現場的協調網路平台，台灣也首度名列其中，這些都是重大的里程碑，不僅展現「Taiwan can help」精神，更讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文提到，除了第一線的搜救隊員，還有來自政府和民間的許多夥伴都共同協助救災任務，包括隨行醫護人員，提供後勤、運輸支援的賑災基金會、長榮航空公司、世界台灣商會聯合總會、台灣消防發展與交流協會等單位以及各部會同仁，她要感謝大家的付出，讓搜救任務順利完成，也讓各項救援裝備及救難物資，可以送到需要幫助的土耳其朋友手上。

蔡英文說，相信透過這次經驗，未來我們可以建立更有效率的整備和出勤模式，政府會持續努力給大家最大的支持，讓台灣面對各種挑戰時都能更有韌性及應變能力。她也要代表台灣人民，向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）以及所有受到震災影響的朋友致意，衷心期盼土耳其的災區能夠早日重建復原、恢復正常生活。

蔡英文說，除了台灣搜救隊隊員表現非常傑出，5隻搜救犬的表現也很亮眼，她準備了肉乾等禮物給搜救犬們，並帶其認養的退役搜救犬「樂樂」來向學弟學妹說辛苦了。

帶隊官、內政部消防署特種搜救隊副隊長黃博村表示，這次台灣國際搜救隊建立非常好的里程碑。第一，啟動專機，能夠立即投入災區，發揮更大作為；第二，搜救隊所有作為都與世界接軌的，可以馬上建立分區指揮幫忙；第三，「國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）」制度的推動，讓救災行動能各盡所能；第四，搜救隊把一些必要器材留在土耳其，供作搜救災民之運用，「總統交代的任務，搜救隊130人及5隻搜救犬，我也都成功且安全地帶回來了。」

隨後，蔡英文頒贈搜救人員榮譽章，由帶隊官黃博村、台北市政府消防局副大隊長林清文、台中市政府消防局隊員洪瑞宏、屏東縣政府消防局副大隊長陳世鴻代表受獎。總統也一一為搜救犬阿蘭、Melody、腿腿、Hugo、Sato佩掛獎章，過程中Melody、Hugo還冷不防偷親蔡英文一口，十分可愛。

訪賓一行尚包括駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可，由行政院政務委員暨賑災基金會董事長張景森、內政部次長花敬群、外交部次長俞大㵢陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。

蔡英文總統接見完成任務的土耳其震災台灣國際搜救隊，感謝他們讓世界看見台灣，並創下多項重大里程碑。（總統府提供）

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